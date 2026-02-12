UGT denuncia riscos laborals i sobrecàrrega en la recollida amb el nou sistema a Manresa

La secció sindical de la UGT a FCC Manresa, que actualment presideix el comitè d'empresa, ha denunciat la seva preocupació per les condicions de treball derivades del nou model implantat de contenidors tancats fa més d'un any. El sindicat alerta d'un augment de la feina manual, dels riscos físics i de l'impacte sobre la salut dels treballadors.
Augment de feina manual i exposició a riscos
Segons la secció sindical, des de la implantació del nou model amb horaris restrictius i contenidors tancats, s'ha incrementat notablement l'acumulació de bosses i brutícia al terra, especialment al casc antic. Aquesta situació obliga les operàries de neteja a retirar manualment grans quantitats de residus, una tasca que, segons el sindicat, no hauria de formar part de les seves funcions habituals, que haurien de centrar-se en el buidatge mecanitzat dels contenidors amb els vehicles disponibles.
El sindicat denuncia que, en els darrers mesos, s'ha traslladat a l'empresa la instrucció que la brutícia acumulada als carrers del casc antic no es dipositi als contenidors de la mateixa zona per evitar que s'omplin massa ràpid. Això implica carregar manualment els residus en vehicles i transportar-los fins a contenidors habilitats en punts com el passeig del Riu, el carrer Jorbetes i el carrer Verge de l'Alba, on es tornen a manipular manualment.
Segons la representació sindical, aquesta operativa multiplica el risc de ferides, talls o punxades amb objectes perillosos com xeringues, a més d'incrementar la càrrega física de la feina.
Sobrecàrrega generalitzada i impacte en la salut laboral
La problemàtica de bosses fora dels contenidors, segons expliquen, no es limita al casc antic, sinó que afecta tota la ciutat amb intensitats diferents segons la zona. Aquesta situació, apunten, genera una sobrecàrrega que molts treballadors tenen dificultats per assumir i que estaria provocant un augment de baixes laborals.
El comitè considera que la gestió actual pot acabar agreujant tant l'estat de neteja dels carrers com la situació laboral de la plantilla si no es prenen mesures correctores.
Petició de revisió del model i mesures alternatives
Des del sindicat es reclama que l'Ajuntament revisi aquesta manera de treballar i adopti mesures per evitar el col·lapse del servei i l'augment de brutícia als carrers. Entre les propostes plantejades hi ha mantenir els contenidors oberts, augmentar la freqüència de pas dels camions o incrementar el nombre de contenidors en zones amb més conflictes.
També expressen el seu desacord amb el fet que l'increment de les dades de reciclatge es pugui produir, segons la seva visió, a costa de la salut física i mental dels treballadors.
Aquestes reivindicacions les formula el president del comitè d'empresa, Santi Valdés, que, segons el sindicat, compta amb el suport de la plantilla. La representació sindical adverteix que espera una reacció per part de l'administració i no descarta emprendre accions si la situació es manté.