Ampans celebra deu anys de Noves Oportunitats amb més de 2.300 joves atesos a la Catalunya Central

La Fundació Ampans ha commemorat el desè aniversari del programa de Noves Oportunitats, que gestiona a les Comarques Centrals des del 2015 i amb el qual ha atès més de 2.300 joves en el seu procés de retorn als estudis o d'incorporació al món laboral.
Un acte amb joves, institucions i agents del territori
La celebració s'ha dut a terme al FAR, la seu emblemàtica del programa a Manresa, i ha comptat amb la participació del director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Francesc Castellana, i de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. Més de dues-centes persones s'han aplegat a la sala Wow, majoritàriament joves que han passat pel programa, així com representants del món educatiu i empresarial.
Deu anys d'acompanyament i orientació
Durant l'acte s'han repassat els deu anys de trajectòria d'un programa que s'ha consolidat com a referent en l'acompanyament de joves que han abandonat prematurament els estudis o que necessiten suport per accedir al mercat laboral. El programa, gestionat per Ampans en aliança amb Intermèdia, ofereix eines per definir un projecte de vida i avançar cap a la inserció educativa o professional.
El director general de la Fundació Ampans, Toni Espinal, ha destacat que es tracta d'"un dia de felicitat i agraïment" i s'ha adreçat especialment als joves participants, subratllant que amb voluntat i el suport d'un equip professional "podeu assolir tot allò que us proposeu".
Testimonis en primera persona
L'acte ha inclòs testimonis de joves que han format part del programa. L'Isma ha animat els participants a aprofitar aquesta oportunitat, recordant que no tothom pot accedir-hi, mentre que l'Èrika ha explicat que el programa l'ha ajudat especialment en la gestió emocional i l'autocontrol davant les dificultats.
Resultats i treball en xarxa
Al llarg d'aquests deu anys, 523 joves han aconseguit un contracte laboral i 553 han tornat al sistema educatiu per continuar la seva formació. Actualment, el programa, de dos cursos de durada, atén 280 joves. Ampans destaca la importància del treball en xarxa amb famílies, centres educatius, Justícia Juvenil, serveis de salut mental, Serveis Socials i entitats del tercer sector per oferir un acompanyament adaptat a cada realitat.
La implicació del teixit empresarial
El compromís de les empreses és un altre dels pilars del projecte. En aquests deu anys s'han realitzat més de 500 visites a empreses i s'han facilitat més de 800 pràctiques formatives en sectors com la indústria, els serveis, el comerç, l'hostaleria i l'atenció a les persones, oferint als joves una primera experiència laboral real.