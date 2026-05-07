La CGT denuncia repressió sindical a la subcontracta de neteja de Mafrica

El sindicat CGT ha denunciat aquest dijous una situació de "repressió sindical" contra tres treballadores de l'empresa de neteja ONET MTL, subcontractada per l'escorxador Mafrica de Sant Joan de Vilatorrada, a qui acusa d'haver sancionat i assetjat per denunciar irregularitats laborals. La protesta, que s'ha visualitzat amb un piquet davant de les instal·lacions de Mafrica, també ha servit per denunciar incompliments relacionats amb els horaris, els descansos, les hores extres forçoses, els salaris i la seguretat laboral. El sindicat reclama millores immediates en les condicions de treball i adverteix que mantindrà les mobilitzacions si no hi ha canvis.
Nova mobilització sindical davant de Mafrica
El sindicat CGT Sallent i la secció sindical de CGT a l'empresa ONET MTL han denunciat aquest dijous una situació de "repressió sindical" contra tres treballadores afiliades al sindicat que treballen al servei de neteja subcontractat de l'escorxador Mafrica, a Sant Joan de Vilatorrada. La denúncia s'ha visualitzat amb un piquet sindical davant de les instal·lacions de l'empresa càrnia, entre les dotze del migdia i les tres de la tarda.
La protesta ha aplegat una vintena de persones, entre membres del sindicat, treballadores i representants d'altres col·lectius com Acció Sindical del Bages i la PAHC Bages. Durant la concentració, els participants han repartit informació a treballadors tant d'ONET MTL com de Mafrica per denunciar les condicions laborals del servei de neteja i les mesures que, segons el sindicat, l'empresa està adoptant contra les delegades sindicals.
Segons la CGT, les tres treballadores afectades estan "en el punt de mira" de la direcció des que van començar a denunciar presumptes vulneracions dels drets laborals. El sindicat assegura que aquestes represàlies s'han traduït en sancions "injustificades", amenaces d'acomiadament i actuacions destinades a desacreditar-les davant la resta de la plantilla.
Denúncies per incompliments laborals
La secció sindical explica que les treballadores fa mesos que denuncien irregularitats en l'organització laboral i contractual del servei de neteja. Entre les principals queixes hi ha la manca d'un calendari laboral estable, la imposició d'hores extres obligatòries -algunes en horari nocturn- i l'incompliment dels descansos mínims entre jornades.
També asseguren que existeixen irregularitats salarials i contractuals, amb nòmines incorrectes, sous inferiors als que correspondrien i contractes que no reflecteixen les funcions reals desenvolupades per les treballadores.
Una de les representants sindicals assegura que "hi ha dies que no es respecten ni els descansos mínims entre jornada laboral, i això no és només una qüestió laboral, és una qüestió de salut". Una altra treballadora denuncia que "fem la feina en condicions molt dures i, a sobre, amb pressions, salaris que no corresponen i contractes que no reflecteixen la realitat".
La CGT també apunta a problemes relacionats amb la seguretat laboral, com la manca d'equips de protecció adequats, la rotació constant de llocs de treball i l'assignació de tasques que, segons denuncien, vulnerarien la normativa de prevenció de riscos laborals.
La subcontractació, al centre de les crítiques
El sindicat considera que la situació és un exemple de "la cara més crua de la subcontractació", un model que, segons afirmen, facilita la precarització de les condicions laborals i dificulta que les empreses principals assumeixin responsabilitats directes sobre el personal subcontractat.
Per aquest motiu, la CGT no només assenyala ONET MTL, empresa encarregada de la neteja, sinó també Mafrica, a qui reclama implicació davant les denúncies formulades per la plantilla.
La concentració d'aquest dijous és la segona mobilització pública vinculada a aquest conflicte laboral. El passat 16 d'abril, treballadores i membres de CGT Sallent ja es van concentrar davant de les instal·lacions de Mafrica per denunciar les mateixes problemàtiques.
Segons el sindicat, les vulneracions no serien "casos puntuals", sinó una pràctica sostinguda en el temps. Entre les situacions denunciades hi ha canvis d'horari sense prou preavís, realització d'hores no remunerades, eliminació de descansos de deu minuts cada dues hores i sobrecàrrega de feina.
Una secció sindical creada fa pocs mesos
La secció sindical de CGT a ONET MTL es va constituir el desembre del 2025. Des d'aleshores, el sindicat assegura haver iniciat un procés de denúncia i mobilització per revertir les condicions laborals que considera irregulars.
Des de la CGT afirmen que la resposta empresarial ha estat "antisindical" i orientada a "silenciar" les treballadores més actives en les reclamacions. Tot i això, asseguren que mantindran les mobilitzacions i les accions judicials si no es produeixen canvis.
"Els drets laborals no es reprimeixen ni es negocien a la baixa, sinó que es defensen col·lectivament", remarquen les convocants.
Les principals reivindicacions
Entre les demandes que plantegen les treballadores i el sindicat hi ha el respecte als descansos i als límits legals de la jornada laboral, el pagament íntegre de totes les hores treballades i la regularització de nòmines i contractes. També reclamen la fi de les hores extres forçoses, una millora dels equips de protecció individual i més formació en prevenció de riscos laborals.
A més, exigeixen que tant ONET MTL com Mafrica assumeixin responsabilitats davant les condicions denunciades i adopten mesures per corregir-les.
La CGT adverteix que el conflicte continuarà obert mentre no hi hagi "canvis reals" en les condicions de treball del personal de neteja subcontractat.