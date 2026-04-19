Denuncien la mort de vint arbres al peu de la Seu per un nou vessament del col·lector de salmorres

Una nova fuita de salmorra detectada al col·lector vinculat a l'activitat minera d'ICL ha provocat la mort d'una vintena de plàtans al passeig del Riu de Manresa, en el tram comprès entre la Seu i el Pont Vell. L'afectació ha quedat al descobert amb l'arribada de la primavera, quan els arbres de la resta de la ciutat han brotat amb normalitat, mentre que aquest sector presenta exemplars completament secs o en estat de deteriorament avançat. Segons el balanç recollit, hi ha una desena d'arbres grans morts al costat del riu i diversos exemplars més afectats a l'altra banda del passeig, en un episodi que se suma a altres fuites registrades en aquest mateix entorn en anys anteriors.
Una mortaldat visible amb el brot de la primavera
El passeig del Riu de Manresa presenta aquests dies una imatge inusual en ple abril. Mentre que la majoria de plàtans de la ciutat han començat a brotar amb l'arribada de la primavera, un tram situat entre la Seu i el Pont Vell ha quedat amb arbres sense fulles i amb aspecte mort.
Segons ha denunciat el col·lectiu Montsalat, la causa és un vessament de salmorra produït durant l'hivern, quan els arbres estaven desfullats i els efectes no eren visibles. Amb l'arribada de la primavera, però, s'ha evidenciat la mort dels exemplars afectats.
Una vintena d'arbres afectats
El balanç de la incidència és d'una vintena de plàtans morts o en estat crític. Al costat del riu, per on discorre el col·lector de salmorres, s'hi comptabilitzen deu arbres grans morts. A l'altra banda, a la zona situada sota el turó de la Seu, hi ha set plàtans morts més i tres que es troben en estat moribund.
La distribució dels arbres afectats, enfrontats als dos costats del passeig, apunta que la salmorra s'hauria escampat sota l'asfalt, afectant el sòl i les arrels dels exemplars.
Un problema recurrent al Passeig del Riu
No és el primer cop que es registren episodis d'aquest tipus en aquest entorn. El passeig del Riu i el bosc de ribera del marge esquerre del Cardener han patit en altres ocasions fuites de salmorra provinents del col·lector vinculat a l'activitat minera, amb conseqüències similars.
Aquests episodis han provocat la mort sobtada d'arbres i la salinització del sòl, fet que ha obligat a substituir exemplars en diversos trams. Aquesta situació explica la manca d'homogeneïtat en el passeig, amb zones on els arbres són més joves després de reposicions anteriors.
Reclamacions per reparar els danys
Davant aquest nou episodi, Montsalat reclama actuacions per reparar els danys causats. Entre les mesures plantejades hi ha la neteja del sòl afectat, la possible substitució de la terra contaminada i la reposició dels arbres morts.
El col·lectiu també apunta a la necessitat d'actuacions més estructurals per evitar nous vessaments, com la millora del col·lector i la gestió dels residus salins derivats de l'activitat minera, amb l'objectiu de prevenir nous episodis de contaminació al territori.