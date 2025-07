Alice Guy serà el pròxim nom de dona que incorporarà el nomenclàtor de Manresa

Alice Guy (1863-1968), considerada la primera directora de cinema de la història i una innovadora en la creació d'efectes especials, donarà nom a un espai públic de Manresa. Ho farà gràcies a una iniciativa de l'Ajuntament, emmarcada en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2023-2027, que vol promoure la igualtat de gènere en el nomenclàtor i posar en valor la contribució de les dones científiques. El projecte ha comptat amb la col·laboració de set escoles de la ciutat -Valldaura, l'Espill, Les Bases, La Flama, Bages, FEDAC Manresa i la Renaixença- i ha implicat activament l'alumnat de 5è de primària. Els infants han participat en tallers sobre igualtat i drets laborals, amb l'objectiu de despertar vocacions científiques entre les nenes.

Entre el 27 de maig i el 15 de juny, l'Espai Plana de l'Om va acollir l'exposició Dones científiques als carrers, on es presentaven les biografies de deu científiques proposades pels infants. Durant aquest període, es va obrir una votació ciutadana a través de la plataforma Decidim Manresa, que va recollir 376 vots. Alice Guy es va imposar àmpliament amb 227 vots, seguida de Cecilia Payne (52), Rosalind Franklin (25) i Hedy Lamarr (20). Altres noms destacats van ser les metgesses manresanes Ignàsia Salvans Casas i Montserrat Bobé i Marsal, així com figures històriques com Mary Anning, Caroline Herschel i Maria Winkelmann.

Un pas més per feminitzar el nomenclàtor municipal

Totes deu científiques formaran part del nomenclàtor oficial de la ciutat, i els seus noms s'aniran assignant progressivament a nous carrers, places o espais públics, seguint l'ordre de votació. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol fer visibles referents femenins en l'àmbit científic i ampliar la presència de noms de dona en el mapa urbà. En aquesta línia, Manresa ha incorporat cinc noves denominacions femenines els últims dos anys, com ara la plaça de Neus Català, els passatges de Francesca Espinel i de la Fadulla, i les places d'Assumpció Balaguer i d'Anna Solà.

El projecte es va complementar amb un acte institucional el 29 de maig al Teatre Conservatori, on es va reconèixer la tasca dels alumnes i professorat participants. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde Marc Aloy, la regidora de Feminismes i LGTBI Isabel Sánchez, el regidor d'Acció Comunitària Lluís Vidal Sixto, l'enginyera i divulgadora científica Núria Salán i representants de les escoles.