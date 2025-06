Manresa ret homenatge a Assumpció Balaguer en l'any del seu centenari

Manresa ha viscut aquest dimecres un acte emotiu i sentit en homenatge a l'actriu Assumpció Balaguer, coincidint amb l'any del seu centenari. L'Auditori de la Plana de l'Om ha acollit una proposta cultural que ha combinat teatre i cinema per reviure la trajectòria vital i artística d'una figura que, tot i restar massa sovint a l'ombra del seu marit, l'actor Paco Rabal, va deixar una petjada inoblidable en el món escènic i en la memòria col·lectiva manresana.

Cinc actrius, cinc moments de vida

La primera part de l'acte va estar protagonitzada pel grup de teatre de Fals, que va portar a escena una dramatització amb cinc actrius, d'edats compreses entre els 13 i els 80 anys, per representar cinc etapes clau de la vida d'Assumpció Balaguer. La dramatúrgia, escrita per Pilar Goñi i dirigida per Francesc Parcerissas, va posar en valor la intel·ligència, la llibertat i la fermesa d'una dona que, malgrat viure a l'ombra d'un gran nom del cinema espanyol, va construir una trajectòria pròpia plena de dignitat i compromís.

Amb una posada en escena austera i emotiva, el públic va poder seguir el fil narratiu de la infantesa de Balaguer a Manresa, els seus anys de formació i la seva vida compartida amb Paco Rabal a Madrid. L'actuació va destacar per la seva sensibilitat i capacitat evocadora, i va connectar amb l'audiència a través d'un relat íntim i potent.

Una vida explicada en primera persona

Tot seguit, es va projectar el documental Una mujer sin sombra, del cineasta Javier Espada. El film explora la vida d'Assumpció Balaguer a partir del seu propi relat i de testimonis de persones properes al matrimoni que formava amb Rabal. Actrius com Ángela Molina i Pilar Bardem, així com actors com Sancho Gracia, hi expliquen vivències i anècdotes al voltant de la parella, fent referència també a la fama de seductor del protagonista de Los santos inocentes.

Al llarg del documental, Balaguer rememora moments clau com les cartes que s'intercanviava diàriament amb Rabal, la vida en família, la lluita per fer-se un espai propi dins del món artístic i la seva decisió de tornar als escenaris amb més de 70 anys, demostrant una vitalitat i una passió pel teatre indestructibles.

Reconeixement institucional i emoció compartida

L'acte va comptar amb la presència de la regidora de Presidència i Drets Socials de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, que va posar en valor la figura d'Assumpció Balaguer no només com a actriu, sinó com a referent de la capacitat de reinventar-se i d'exercir una vida cultural activa en totes les etapes vitals. "És un exemple clar que després de la jubilació també es pot començar de nou i fer coses extraordinàries", va afirmar.

El públic va acomiadar l'acte amb una llarga ovació dedicada a la memòria de Balaguer, en un gest de gratitud i admiració col·lectiva. L'homenatge va servir no només per reivindicar el seu llegat, sinó també per tornar a situar-la com una figura central dins de la història cultural de Manresa.