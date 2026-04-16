16 de abril de 2026

La Masoveria Urbana de Càritas Manresa, finalista al Festival de la Innovació Social

El projecte destaca per un model col·laboratiu que facilita l'accés a l'habitatge a persones vulnerables

  • Núria Garriga i Montse Cortada recollint el reconeixement de Càritas -

Publicat el 16 d’abril de 2026 a les 16:19

El programa de Masoveria Urbana impulsat per Càritas Manresa ha estat reconegut com a finalista en el primer Festival de la Innovació Social de Càritas Confederal Espanyola, celebrat aquest 15 d'abril a Madrid. El jurat ha posat en valor el caràcter innovador de la iniciativa, especialment pel seu enfocament col·laboratiu per afrontar la problemàtica de l'habitatge.

Un model basat en la col·laboració i la inclusió

El projecte connecta propietaris d'habitatges amb famílies en situació de vulnerabilitat, entitats socials i administracions, generant una resposta conjunta. La proposta es basa en un sistema alternatiu d'accés a l'habitatge, en què les persones usuàries poden accedir a un lloguer assequible a canvi de participar en tasques de rehabilitació i manteniment de l'immoble, mentre que la propietat assumeix el cost dels materials.

A més, el programa incorpora acompanyament social i formació tècnica, amb l'objectiu de fomentar la inclusió, millorar l'estabilitat residencial i recuperar habitatges buits.

Presentació del projecte

La iniciativa ha estat presentada al festival per Núria Garriga, tècnica d'habitatge de Càritas Manresa, i Montse Cortada, referent tècnica dels programes d'habitatge de Càritas Diocesana de Vic, que han exposat els resultats i l'impacte del projecte en el territori.

