La Masoveria Urbana de Càritas Manresa, finalista al Festival de la Innovació Social

El programa de Masoveria Urbana impulsat per Càritas Manresa ha estat reconegut com a finalista en el primer Festival de la Innovació Social de Càritas Confederal Espanyola, celebrat aquest 15 d'abril a Madrid. El jurat ha posat en valor el caràcter innovador de la iniciativa, especialment pel seu enfocament col·laboratiu per afrontar la problemàtica de l'habitatge.
Un model basat en la col·laboració i la inclusió
El projecte connecta propietaris d'habitatges amb famílies en situació de vulnerabilitat, entitats socials i administracions, generant una resposta conjunta. La proposta es basa en un sistema alternatiu d'accés a l'habitatge, en què les persones usuàries poden accedir a un lloguer assequible a canvi de participar en tasques de rehabilitació i manteniment de l'immoble, mentre que la propietat assumeix el cost dels materials.
A més, el programa incorpora acompanyament social i formació tècnica, amb l'objectiu de fomentar la inclusió, millorar l'estabilitat residencial i recuperar habitatges buits.
Presentació del projecte
La iniciativa ha estat presentada al festival per Núria Garriga, tècnica d'habitatge de Càritas Manresa, i Montse Cortada, referent tècnica dels programes d'habitatge de Càritas Diocesana de Vic, que han exposat els resultats i l'impacte del projecte en el territori.