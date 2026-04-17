17 de abril de 2026

La segona concentració per l'agressió d'un menor a Sant Joan de Vilatorrada punxa

La convocatòria volia evitar la politització de l'extrema dreta, però registra baixa participació

  El psicòleg Àlex Casanova s'ha dirigit als assistents de la concentració de Sant Joan -

Publicat el 17 d'abril de 2026 a les 08:47

La segona concentració per l'agressió d'un menor a Sant Joan de Vilatorrada ha reunit només una vintena de persones, en un acte marcat per la baixa assistència i la voluntat de despolititzar la protesta.

Baixa participació en la convocatòria

La segona concentració per l'agressió d'un menor a Sant Joan de Vilatorrada ha tingut una assistència molt reduïda aquest dijous, amb només una vintena de persones.

La convocatòria, impulsada per un grup de pares i familiars d'adolescents del municipi, tenia com a objectiu evitar la politització de la protesta, especialment per part de formacions d'extrema dreta, com va passar en la concentració de dijous passat, però no ha aconseguit mobilitzar més participants que llavors.

Problemes de convocatòria i coincidències

La coincidència amb el ple de l'Ajuntament i una comunicació deficient han condicionat l'assistència. De fet, a la concentració hi havia més presència policial que de familiars.

En aquesta ocasió, l'acte sí que ha comptat amb megafonia i alguns cartells, tot i que la consigna de vestir de vermell no ha tingut gaire seguiment.

Missatge sobre l'ús de pantalles

Durant la concentració, el psicòleg Àlex Casanova s'ha adreçat als assistents per alertar sobre les possibles conseqüències de l'ús de pantalles en adolescents.

L'Ajuntament ho qualifica de cas puntual

Un dia abans, l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, havia qualificat l'agressió de "fenomen puntual", després que les dades presentades a la Junta Local de Seguretat indiquessin que el municipi és segur.

