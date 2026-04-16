El Guillem Catà atura sortides i activitats fora d'horari com a mesura de pressió

El professorat de l'Institut Guillem Catà de Manresa ha acordat deixar de fer colònies i limitar activitats extraescolars dins una vaga de zel per visibilitzar la càrrega de feina.
El centre se suma a l'aturada de sortides i colònies
El claustre de l'Institut Guillem Catà de Manresa ha aprovat, amb un 79% de vots a favor, adherir-se al manifest Aturem les sortides i colònies", que entrarà en vigor el curs vinent. Aquesta adhesió implica que el professorat deixarà de realitzar sortides escolars i colònies amb pernoctació fins que el Departament d'Educació implementi millores "reals, estructurals i efectives" al sistema educatiu públic.
A Manresa, també s'han sumat a la iniciativa els instituts Lluís de Peguera, Cal Gravat i Pius Font i Quer, així com les escoles Pare Algué i Muntanya del Drac. A la Catalunya Central ja hi ha 24 centres adherits i 555 a tot el país, una xifra que es preveu que continuï creixent en les properes setmanes.
Vaga de zel per visibilitzar la feina extra
Paral·lelament, el professorat del centre ha aprovat un paquet de mesures emmarcades en una vaga de zel per fer visible la feina que habitualment es realitza fora de l'horari lectiu. Aquestes accions tenen com a objectiu limitar l'activitat del centre al compliment estricte de les funcions docents.
Les vuit mesures aprovades han obtingut un suport d'entre el 60% i el 70% i són efectives des de ja. Entre altres, s'inclou deixar d'organitzar activitats festives fora de l'horari lectiu -com graduacions o festes de final de curs- i limitar el manteniment de xarxes socials i webs del centre a les hores de càrrec.
Suspensió d'activitats i canvis en el funcionament
Entre les accions acordades també hi ha la suspensió de totes les sortides del curs 2025-2026 que no estiguin pagades o compromeses, així com la no participació en formacions, programes o projectes impulsats per l'administració que no es considerin estrictament necessaris per a la tasca docent.
El professorat també ha decidit no posar comentaris a les notes, no tutoritzar estudiants en pràctiques del màster de professorat i no assumir la recerca d'empreses per a pràctiques de l'alumnat, una tasca que atribueixen al Departament d'Educació.
Limitacions en l'ús de recursos personals
Finalment, el conjunt de mesures inclou no utilitzar dispositius mòbils personals per a qüestions laborals, en línia amb la voluntat de delimitar clarament el temps i els recursos dedicats a la feina docent dins l'horari establert.