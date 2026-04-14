Les treballadores de l'escola bressol de Sant Joan surten al carrer per blindar els seus drets

Les treballadores de l'escola bressol municipal El Xiulet de Sant Joan de Vilatorrada han convocat una manifestació aquest dijous 16 d'abril a la tarda per defensar les seves condicions laborals i el model educatiu del centre.
Mobilització en resposta al conflicte laboral
La convocatòria arriba després que el col·lectiu denunciés a finals de març la possible aplicació del conveni estatal, un canvi que, segons alerten, comportaria una pèrdua de drets consolidats durant més de vint anys.
Amb el lema Defensem les nostres condicions laborals i Defensem l'escola bressol El Xiulet, les professionals fan una crida a la ciutadania a sumar-se a la mobilització per preservar tant els seus drets com la qualitat del servei educatiu.
Reivindicacions del col·lectiu
Entre les demandes, les treballadores reclamen salaris dignes i complements, el manteniment de les catorze pagues completes, baixes al 100% des del primer dia i permisos retribuïts, així com millores socials i laborals.
Segons exposen, aquestes condicions són clau per garantir una educació de qualitat, especialment en l'etapa de 0 a 3 anys, que requereix estabilitat i professionals amb experiència. El col·lectiu insisteix que unes bones condicions laborals també repercuteixen directament en el benestar dels infants i de les famílies.
Convocatòria oberta a la ciutadania
La manifestació tindrà lloc dijous a les 5 de la tarda, amb sortida des de l'escola bressol El Xiulet. Amb aquesta acció, les treballadores volen fer visible el conflicte i pressionar per obrir vies de diàleg amb l'Ajuntament que permetin evitar la pèrdua dels drets adquirits.