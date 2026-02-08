Música i sopar per resistir el desnonament del Bloc 8 a la plaça Catalunya

La plaça Catalunya de Manresa viu aquest diumenge al vespre una mobilització festiva i reivindicativa en defensa del Bloc 8 del passatge Tudela. Unes 250 persones participen en el concert i el sopar popular convocats per la PAHC Bages, que es desenvolupen hores abans del desnonament previst per dilluns a al matí. La iniciativa combina música i convivència amb la voluntat de reforçar el suport a les famílies residents, i una part dels assistents té previst passar la nit a l'edifici com a mostra de resistència.
Música i reivindicació al centre de la ciutat
Des de primera hora del vespre, la plaça Catalunya acull actuacions d'artistes locals en un ambient que barreja reivindicació i trobada social. Els concerts s'estan desenvolupant amb la participació de Bilal, Run Out The Closet, Vandelpal, Leffakinggang, El Pa de Cada Dia i Nept1, en una convocatòria impulsada per la PAHC Bages per visibilitzar el conflicte pel dret a l'habitatge que afecta el Bloc 8.
Al començament dels concerts s'hi han aplegat unes 250 persones. La participació es manté activa mentre que els assistents comparteixen espais de conversa i seguiment de les actuacions. L'objectiu de la jornada és convertir la cultura en un altaveu de pressió social i política en les hores prèvies al llançament judicial programat.
Sopar popular i preparatius per a la nit
Paral·lelament a les actuacions, els participants estan compartint un sopar popular a la mateixa plaça, que es planteja com un espai de cohesió i suport mutu. La convocatòria té caràcter obert, i s'hi sumen tant activistes vinculats al moviment per l'habitatge com veïns i ciutadans que han volgut mostrar solidaritat amb les famílies afectades.
Des de la PAHC es preveu que, un cop finalitzin les activitats, una part dels assistents es traslladarà al Bloc 8 per passar-hi la nit. La intenció és reforçar la presència col·lectiva davant el desnonament programat per dilluns a les 8 del matí, en què està prevista la intervenció policial per executar el llançament del primer dels habitatges afectat.
Una vigília marcada per la tensió judicial
La mobilització s'emmarca en un context de tensió després que el jutjat hagi desestimat els recursos presentats per ajornar el desnonament, malgrat les gestions institucionals per adquirir l'immoble. L'edifici -propietat del fons d'inversió Cerberus i gestionat per Solvia- està ocupat per sis famílies amb un total de vuit menors, i dues d'elles ja tenen ordre de desallotjament.
Tant l'Ajuntament de Manresa com l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han intentat frenar el llançament per negociar la compra del bloc a través del dret de tanteig i retracte, sense èxit fins ara. La situació ha generat una intensa mobilització ciutadana i institucional al llarg dels darrers dies, amb accions de protesta i peticions de suspensió del procés.
Propaganda pel Fet pararà la seva activitat
La productora musical manresana Propaganda pel Fet! ha anunciat a les xarxes socials que per facilitar que els seus treballadors puguin donar suport a la defensa del Bloc 8, la cooperativa pararà la seva activitat aquest dilluns.
Mobilització sostinguda pel dret a l'habitatge
El concert i la pernocta formen part d'una seqüència d'accions que han marcat la setmana. Dies enrere, activistes van acampar a la plaça Sant Domènec i es van dur a terme protestes davant oficines vinculades a la gestió dels immobles. Les entitats implicades defensen que la compra pública o l'expropiació és la via per garantir estabilitat residencial a les famílies.
Amb la convocatòria d'aquest diumenge, la PAHC busca ampliar la base social de suport i convertir la vigília del desnonament en una demostració de solidaritat col·lectiva. La jornada continua desenvolupant-se amb música, àpats compartits i preparatius per a una nit que vol simbolitzar resistència abans de la intervenció prevista per dilluns al matí.