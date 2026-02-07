El jutjat rebutja els recursos d'administració i PAHC i manté el desnonament del Bloc 8

Ni el compromís de l'administració local i nacional per buscar alternatives als problemes d'habitatge de les sis famílies afectades no han fet canviar al jutjat de Manresa la seva voluntat d'accelerar la petició del fons voltor Cerverus per recuperar un bloc d'habitatges que tenia abandonat fins ara. El jutjat ha desestimat els recursos presentats per l'Ajuntament de Manresa, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la PAHC Bages per ajornar el desnonament del Bloc 8, al passatge Tudela, i manté l'ordre de llançament prevista per dilluns a les 8 del matí, que comptarà amb una important dotació policial. La decisió arriba tot i les negociacions en marxa per adquirir l'immoble i enmig d'una mobilització social creixent que inclou concerts, sopars populars i una nit de resistència convocada per la PAHC Bages la vigília del desallotjament.
El jutjat manté la data del desnonament malgrat els intents d'aturar-lo
El desnonament del primer habitatge del Bloc 8 de Manresa continua previst per aquest dilluns 9 de febrer a les 8 del matí, després que el jutjat hagi rebutjat les peticions d'ajornament formulades per diferents institucions i entitats. Tant l'Ajuntament de Manresa com l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) Bages, havien sol·licitat la suspensió temporal del llançament per facilitar la negociació de compra de l'immoble mitjançant el dret de tanteig i retracte.
La decisió judicial manté la previsió d'un desallotjament forçós amb presència d'unitats ARRO dels Mossos d'Esquadra. Al bloc hi viuen sis famílies -amb un total de vuit menors- que ocupen els pisos i que afronten una situació de vulnerabilitat sense una alternativa residencial immediata.
Segons la PAHC Bages, el fet que diverses administracions i entitats hagin manifestat interès a adquirir l'edifici hauria d'haver estat suficient per paralitzar el procediment. La plataforma considera que la continuïtat del procés evidencia una priorització dels interessos del fons d'inversió propietari, Cerberus, per sobre de les necessitats socials i de les gestions institucionals en curs.
Gestió institucional per adquirir l'immoble
Des del consistori manresà s'ha confirmat que s'han iniciat contactes amb l'Agència de l'Habitatge per estudiar la compra de l'edifici, amb l'objectiu de garantir la permanència de les famílies residents. En paral·lel, també una fundació privada hauria exercit el dret de tanteig per intentar adquirir l'immoble.
El dret de tanteig i retracte permet a les administracions o entitats adquirir immobles abans que passin definitivament al mercat, especialment en casos que afecten habitatges ocupats per famílies vulnerables. En aquest cas, però, les gestions no han impedit la decisió judicial de continuar amb el calendari previst.
L'Ajuntament havia comunicat al jutjat la situació social dels residents i la manca d'alternatives immediates, demanant que es tingués en compte aquesta realitat. Malgrat aquestes gestions, la resolució manté la data de llançament i situa el conflicte en una fase crítica.
Mobilització social i pressió pel dret a l'habitatge
El cas del Bloc 8 s'ha convertit en les darreres setmanes en un dels focus principals del moviment pel dret a l'habitatge a la ciutat. La PAHC Bages ha impulsat diverses accions de protesta i visibilització que han mobilitzat centenars de persones i han recollit el suport d'entitats i col·lectius socials d'arreu del territori.
Una de les accions més destacades va ser l'acampada a la plaça Sant Domènec, amb desenes de tendes i una nit de presència que buscava pressionar les administracions perquè adoptessin una solució estructural. Paral·lelament, membres de la plataforma i de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya van realitzar accions irrompent a l'oficina de Solvia de Barcelona, gestora de propietats vinculades al fons Cerberus, mentre es desenvolupava una roda de premsa al Parlament de Catalunya.
Aquestes mobilitzacions han situat el cas en el debat públic i han reforçat la demanda que l'edifici passi a mans públiques o socials per garantir lloguers assequibles i estables.
Concert i nit de resistència abans del llançament
En aquest context, la plataforma ha convocat una nova acció per a la vigília del desnonament. La plaça Catalunya de Manresa acollirà aquest diumenge a la tarda un concert amb artistes locals i un sopar popular per visibilitzar el conflicte i ampliar la base de suport ciutadà.
L'acte començarà cap a 2/4 de 7 del vespre i comptarà amb actuacions de Bilal, Run Out The Closet, Vandelpal, Leffakinggang, El Pa de Cada Dia i Nept1. Segons l'organització, la iniciativa vol convertir la cultura en una eina de denúncia i cohesió, generant un espai de trobada i reivindicació.
La jornada culminarà amb una crida oberta a passar la nit al mateix Bloc 8, amb la voluntat de reforçar la resistència col·lectiva abans de l'arribada de la comitiva judicial i policial l'endemà al matí.
Antecedents d'un projecte d'habitatge col·lectiu
El Bloc 8 forma part dels nou edificis ocupats i gestionats per la PAHC Bages al llarg dels anys, tots propietat de grans tenidors. Aquests espais han servit per oferir una alternativa residencial a unes 250 persones que es trobaven en situació de necessitat.
Segons la plataforma, fins ara no s'ha executat cap desnonament en cap d'aquests blocs i en sis dels casos s'ha aconseguit regularitzar la situació mitjançant lloguers socials. Aquest historial és utilitzat com a argument per defensar que la via negociada és viable i efectiva.
La possible execució del desallotjament del Bloc 8 representaria, en aquest sentit, un precedent diferent que podria alterar la dinàmica establerta en altres processos similars.