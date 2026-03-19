Manresa posa en valor el llegat de Sant Joan de Déu amb un documental i tertúlia oberta

La Fundació Germà Tomàs Canet va presentar a Manresa el documental El menor dels germans i va organitzar una tertúlia amb el director Óscar Parada per difondre el llegat de Sant Joan de Déu. L'activitat, amb la participació de 120 persones, va destacar la vigència del missatge d'hospitalitat i dignitat del seu fundador i la influència del seu pensament humanista en les entitats socials i sanitàries actuals.
Un acte per commemorar el Dia de Sant Joan de Déu
L'Auditori de la Plana de l'Om va acollir l'activitat organitzada per la Fundació Germà Tomàs Canet amb el suport de l'Ajuntament de Manresa. L'acte va reunir 120 persones que van poder conèixer de prop les implicacions històriques i socials de l'obra de Sant Joan de Déu, reconegut com a pioner en l'atenció integral a persones malaltes i vulnerables.
Intervencions institucionals i tertúlia amb el director
Durant l'acte, el primer tinent d'alcalde de Manresa, Anjo Valentí, va contextualitzar històricament la figura de Sant Joan de Déu i va recordar el seu contemporani Sant Ignasi de Loiola, destacant la rica herència espiritual i humanista del seu temps.
Per la seva banda, Anna Prats, directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, va subratllar la importància de Sant Joan de Déu per a la ciutat i com la seva obra assistencial i social continua viva avui en diversos serveis vinculats a l'Orde Hospitalari.
Finalment, la tertúlia amb el director del documental, Óscar Parada, va permetre comentar amb el públic aspectes històrics i humans del sant i del procés de creació de la pel·lícula, aprofundint en el llegat que inspira l'acció social i sanitària arreu del món.