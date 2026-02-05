Concerts, sopar popular i, qui vulgui, dormir al Bloc 8 per resistir al desnonament

La PAHC Bages ha convocat per aquest diumenge a la tarda un concert amb artistes locals i un sopar popular a la plaça Catalunya, i una crida a passar la nit al Bloc 8, al passatge Tudela de Manresa, per reclamar-ne l'expropiació o compra pública. L'acció arriba poques hores abans del desnonament programat per a dilluns a primera hora del matí del primer dels habitatges de l'edifici, on viuen sis famílies amb vuit menors.
Música i resistència a la plaça Catalunya
La plaça Catalunya de Manresa acollirà aquest diumenge, 8 de febrer, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, un concert en defensa del Bloc 8, l'edifici situat al passatge Tudela que es troba immers en un conflicte obert pel dret a l'habitatge. La convocatòria, impulsada per la PAHC Bages, inclou actuacions musicals i culturals de Bilal, Run Out The Closet, Vandelpal, Leffakinggang, El Pa de Cada Dia i Nept1, i vol convertir la música en eina de visibilització i pressió política.
Segons l'entitat, el concert és la peça central d'una tarda-vespre que també inclourà un sopar popular a la mateixa plaça i una invitació oberta a tothom qui ho vulgui a quedar-se a dormir al Bloc 8. L'objectiu és reforçar la resistència col·lectiva la vigília del desnonament previst per a dilluns al matí del primer dels habitatges de l'edifici.
Una vigília clau abans del llançament
La convocatòria de diumenge s'emmarca en un moment especialment tens per a les famílies del Bloc 8. El fons d'inversió Cerberus ha impulsat processos judicials per recuperar els sis pisos de l'edifici, tots ocupats, i dues de les unitats familiars ja tenen data de llançament. El primer desnonament està programat per a dilluns a les 8 del matí. Al bloc hi viuen sis famílies amb un total de vuit menors.
Antecedents d'una mobilització sostinguda
El concert i la nit de resistència arriben després d'una setmana d'intensa activitat del moviment per l'habitatge. Dimecres, un centenar llarg d'activistes pel dret a l'habitatge van acampar i fer nit a la plaça Sant Domènec per reclamar a l'Ajuntament l'expropiació del Bloc 8 i una solució estable per a les famílies. L'acampada, amb una trentena llarga de tendes, va servir per tornar a situar el conflicte al centre del debat públic.
Aquell mateix dia, membres de la PAHC Bages i de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) van protagonitzar accions a l'oficina de Solvia, a Barcelona, gestora de propietats del fons Cerberus, en paral·lel a una roda de premsa al Parlament de Catalunya. Les entitats van exigir l'aturada dels desnonaments i van reclamar a les administracions que facin ús de les eines legals disponibles per garantir l'habitatge a les famílies afectades.
El paper de l'Ajuntament i el dret de tanteig
L'Ajuntament de Manresa ha confirmat que ha iniciat gestions amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per adquirir l'immoble mitjançant el dret de tanteig i retracte. Segons el consistori, de forma immediata, l'objectiu és garantir la permanència de les famílies residents mentre dura el procés. També ha informat el jutjat de la situació de vulnerabilitat i s'ha demanat que s'estudiï l'ajornament dels llançaments fins que es resolgui el procediment.
La PAHC Bages, però, insisteix que cal una decisió ràpida i efectiva. L'entitat defensa que la compra o expropiació del Bloc 8 és l'única via per treure definitivament l'edifici del mercat especulatiu i assegurar lloguers socials estables per a totes les famílies.
Cultura com a eina de denúncia
Amb el concert de diumenge, la plataforma vol ampliar la base social de suport i fer del conflicte una causa compartida més enllà de l'àmbit estrictament activista. La combinació de música, sopar i pernocta busca generar un espai de trobada i, alhora, reforçar la presència al voltant del bloc en un moment decisiu.
La crida és clara: convertir la vigília del desnonament en una mostra de força col·lectiva i mantenir la pressió perquè el Bloc 8 passi a mans públiques. Amb aquesta nova acció, la PAHC Bages torna a reivindicar que l'habitatge no pot ser un negoci i que, davant l'emergència habitacional, la mobilització continua sent una eina central de defensa dels drets bàsics.