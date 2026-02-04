Un centenar llarg d'activistes de la PAHC acampen a Sant Domènec per exigir l'expropiació del Bloc 8

Més de cent activistes de la PAHC Bages passaran aquesta nit de dimecres acampats a la plaça Sant Domènec de Manresa per reclamar a l'Ajuntament l'expropiació del conegut com a Bloc 8, al passatge Tudela. L'acció vol forçar una solució estable per a les sis famílies que hi viuen, amb vuit menors, davant l'amenaça imminent de desnonament impulsada pel fons Cerberus. El consistori ha confirmat que ja ha iniciat gestions amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per adquirir l'immoble a través del dret de tanteig i retracte.
Una acampada al centre de Manresa com a mesura de pressió
La plaça Sant Domènec de Manresa s'ha convertit aquest dimecres al vespre en l'escenari d'una nova acció de protesta de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages. Davant d'una trentena llarga de tendes -que arribaran a les cinquanta al llarg de la nit-, un centenar llarg d'activistes han decidit passar la nit al centre de la ciutat per reclamar una sortida definitiva al conflicte del Bloc 8, un edifici situat al passatge Tudela i propietat del fons d'inversió Cerberus.
L'objectiu de l'acampada és pressionar l'Ajuntament de Manresa perquè aposti de manera clara per l'expropiació de l'immoble i la seva incorporació al parc d'habitatge públic. Segons la PAHC, aquesta és l'única via que garanteix una solució estable i duradora per a les famílies residents, que fa anys que viuen al bloc sense cap alternativa habitacional real.
Sis famílies, vuit menors i desnonaments en marxa
Durant una roda de premsa a la mateixa plaça, Martí de las Heras i Yuli Álvarez, membres de la PAHC Bages, han recordat que al Bloc 8 hi viuen actualment sis famílies, amb un total de vuit menors. Totes elles es troben immerses en processos judicials oberts pel fons Cerberus amb l'objectiu de recuperar els pisos.
Dues d'aquestes famílies ja tenen data de llançament fixada. La primera, la de la mateixa Yuli Álvarez, està prevista per al proper dilluns, fet que ha incrementat la tensió i ha precipitat la convocatòria de l'acampada. Segons la PAHC, els procediments judicials s'han individualitzat per habitatges, una estratègia que, denuncien, busca afeblir la resposta col·lectiva i facilitar els desnonaments.
"Ni gent sense casa ni cases sense gent"
En les seves intervencions, els portaveus de la PAHC han situat el conflicte del Bloc 8 dins d'una lluita de llarg recorregut pel dret a l'habitatge. Han recordat que fa tretze anys que el moviment treballa a Manresa amb una idea que consideren "molt senzilla": ni gent sense casa ni cases sense gent.
Segons han explicat, al llarg d'aquest temps la PAHC ha aconseguit recuperar nou edificis buits propietat de bancs i fons d'inversió a la ciutat. Actualment, més de 250 persones hi viuen i, en sis d'aquests blocs, s'ha aconseguit formalitzar lloguers socials. El Bloc 8, han subratllat, era "un monstre de formigó abandonat durant més d'una dècada" abans de ser ocupat i rehabilitat col·lectivament per donar resposta a famílies sense alternativa.
L'acampada com a eina històrica de lluita
Martí de las Heras ha emmarcat l'acampada de Sant Domènec dins una tradició de mobilitzacions que, segons ha dit, han estat claus per defensar drets bàsics. Ha recordat les acampades del 15M, les mobilitzacions per aturar el desallotjament de l'Ateneu Popular La Séquia, les protestes pel 0,7%, les acampades dels treballadors de Pirelli o les convocatòries per frenar desnonaments arreu del país.
"Les ocupacions i les acampades han estat i seran sempre una eina col·lectiva per fer visible allò que es vol amagar", ha afirmat, reivindicant que "els drets no s'esperen, els drets es defensen". En aquest sentit, ha remarcat que l'acció a la plaça Sant Domènec s'inscriu en una dinàmica d'autoorganització popular davant la manca de respostes efectives de les institucions.
Crítiques a la gestió institucional de l'emergència habitacional
Els representants de la PAHC han estat especialment crítics amb el que consideren una resposta insuficient de les administracions a la crisi de l'habitatge. Han denunciat que cada setmana, a les assemblees de la plataforma, es troben amb famílies -moltes amb infants- en risc de quedar-se al carrer, joves que no poden assumir els lloguers i persones a qui no se'ls renoven els contractes.
Davant d'aquesta realitat, han qüestionat que hi hagi pisos buits en mans de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya mentre hi ha llistes d'espera de més de tres anys per accedir a un habitatge d'emergència. També han criticat la fi de la moratòria de desnonaments i l'enduriment de la resposta judicial i policial en els processos de llançament.
Expropiar o comprar: un debat obert
Un dels punts centrals del discurs de la PAHC ha estat la crítica al model d'intervenció pública basat gairebé exclusivament en la compra d'habitatges amb diners públics. Segons l'entitat, és "indignant" que, davant l'actual crisi, no s'aposti per una expropiació massiva de pisos en mans de fons voltor, bancs i grans rendistes.
Tot i això, han matisat que, si l'opció és la compra, aquesta s'ha de fer "de manera immediata" i amb un objectiu clar: aturar els desnonaments, garantir que les famílies es quedin al bloc i treure definitivament aquests habitatges del mercat especulatiu. En aquest sentit, reclamen lloguers socials estables i de llarga durada per a totes les famílies residents.
La posició de l'Ajuntament de Manresa
Davant l'acampada i la pressió social, l'Ajuntament de Manresa ha fet públic un missatge a través de l'alcalde accidental, Anjo Valentí, que s'ha desplaçat fins a l'acampada. Segons el consistori, el govern municipal ja tenia coneixement de la situació del Bloc 8 i havia iniciat gestions amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per accedir a algun dels seus programes.
Quan l'Ajuntament va tenir constància que l'immoble estava sotmès al dret de tanteig i retracte, es va posar en contacte amb l'Agència per demanar que adquirís l'edifici amb l'objectiu de garantir la permanència de les famílies. El consistori també ha informat que hi ha una altra fundació interessada en l'adquisició i que es mantindrà "atent i actiu" perquè els residents puguin continuar-hi vivint.
Paral·lelament, l'Ajuntament ha comunicat al jutjat la situació de vulnerabilitat de les famílies i ha sol·licitat que s'estudiï la possibilitat de no executar els llançaments fins que finalitzi el procés de tanteig.
El propi Anjo Valentí ha informat que té el compromís de la PAHC que l'acampada es portarà a terme amb normalitat, respectant el dret del descans dels veïns i que no es faran pintades. Així mateix, la intenció dels activistes és desmuntar l'acampada aquest dijous al matí. Abans, però, aquest dimecres al vespre hi ha cantat el cor Incordis i s'ha preparat un sopar popular per intentar fer passar el fred.
Accions coordinades més enllà de Manresa
La protesta a Sant Domènec s'emmarca en una jornada de mobilitzacions més àmplia. Aquest mateix dimecres al matí, membres de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) i de la PAHC Bages han protagonitzat accions a l'oficina de la immobiliària Solvia, a Barcelona, gestora de propietats del fons Cerberus.
De manera simultània, s'ha celebrat una roda de premsa al Parlament de Catalunya, a la sala cedida per la CUP, on la portaveu de la COSHAC, Marta Espriu, ha denunciat la situació del Bloc 8 i ha reclamat l'aturada immediata dels desnonaments. Segons ha explicat, a la COSHAC hi ha més de 50 famílies arreu de Catalunya en risc imminent de perdre l'habitatge.
Un conflicte que ve de lluny
El conflicte al Bloc 8 no és nou. El passat 14 de gener, una seixantena de persones convocades per la PAHC Bages van aconseguir aturar un intent de desnonament gràcies a la mobilització veïnal. Davant la presència de la comitiva judicial i dels Mossos d'Esquadra, el llançament es va ajornar fins al 9 de febrer.
Des de llavors, la PAHC denuncia un enduriment en l'actuació dels jutjats i un increment de la pressió policial en els processos de desnonament a Manresa. L'entitat alerta que el cas del Bloc 8 podria ser només el primer d'una sèrie de procediments si no s'adopta una solució estructural.
"L'habitatge no ha de ser un negoci"
L'acampada de Sant Domènec vol mantenir el conflicte al centre del debat públic i forçar una resposta política clara. "Seguirem resistint i seguirem organitzades", han advertit els portaveus de la PAHC, reivindicant que la història del moviment demostra que només a través de la pressió col·lectiva es conquereixen drets.
Amb consignes com "aigua, llum i sostre" i "l'habitatge no és un negoci, és un dret", l'entitat reclama que el Bloc 8 passi definitivament a mans públiques i que les sis famílies que hi viuen puguin construir un projecte de vida estable a Manresa.