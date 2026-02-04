Irrompen a Solvia de Barcelona per exigir l'aturada dels desnonaments al Bloc 8 de Manresa

Membres de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) i de la PAHC Bages han protagonitzat aquest dimecres al matí accions de protesta a l'oficina de la immobiliària Solvia de Barcelona, gestora de propietats del fons d'inversió Cerberus. L'objectiu de la mobilització és exigir l'aturada dels desnonaments del Bloc 8 de Manresa i denunciar la situació de més de 50 famílies organitzades a la COSHAC que es troben en risc de perdre el seu habitatge.
Accions coordinades i protesta al Parlament
Les accions davant les immobiliàries s'han produït de manera simultània a una roda de premsa celebrada al Parlament de Catalunya, a la sala cedida per la CUP. Des d'allà, la portaveu de la COSHAC, Marta Espriu, ha denunciat que l'edifici del Bloc 8 de Manresa estava "buit i abandonat" abans de ser ocupat i que ara el fons Cerberus pretén recuperar-lo sense oferir alternatives habitacionals a les famílies que hi viuen.
Espriu ha reclamat l'aturada "immediata" dels desnonaments i la regularització de la situació de les famílies afectades mitjançant lloguers adaptats a la seva realitat econòmica. Segons ha explicat, a la COSHAC hi ha actualment més de 50 famílies organitzades arreu de Catalunya que es troben en situació de risc imminent de desnonament.
La demanda d'expropiació del Bloc 8
En la mateixa compareixença, la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages ha instat les administracions a actuar amb urgència. Les portaveus de l'entitat han reclamat que l'Ajuntament de Manresa expropiï el Bloc 8 per incrementar el parc d'habitatge públic i garantir una solució estable a les famílies residents.
La PAHC també ha fet una crida al Govern de la Generalitat perquè faci ús de les eines legals disponibles, com el dret de tempteig i retracte, per adquirir els pisos en mans de grans tenidors. Segons les entitats, aquestes mesures són imprescindibles per frenar l'especulació immobiliària i donar resposta a l'emergència habitacional.
Crítiques als fons d'inversió
Durant la roda de premsa, Espriu ha assenyalat directament el fons nord-americà Cerberus, a qui ha definit com el major propietari d'habitatge a Catalunya. La portaveu de la COSHAC ha qualificat els fons voltor de "criminals" i els ha acusat d'"enriquir-se a costa de les vides de les famílies vulnerables".
Les entitats també han exigit l'obertura d'una negociació directa amb Solvia i Intrum, les dues empreses que gestionen els actius de Cerberus, per trobar una sortida que eviti els desnonaments i garanteixi la continuïtat de les famílies als seus habitatges.
Un desnonament aturat i un nou avís
El conflicte al Bloc 8 no és nou. El passat 14 de gener, una seixantena de persones convocades per la PAHC Bages van aconseguir aturar un intent de desnonament de l'edifici, ocupat des de l'any 2021. Al bloc hi viuen sis famílies amb vuit menors. Davant la mobilització veïnal, la comitiva judicial, acompanyada d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra, va decidir ajornar el desnonament fins al 9 de febrer.
Tanmateix, les entitats alerten que la situació s'ha tensat en les darreres setmanes. Segons la PAHC Bages, s'està produint un enduriment en l'actuació dels jutjats i dels cossos policials en els processos de desnonament a Manresa.
Denúncia d'un "canvi de model"
La setmana posterior a l'intent fallit de desnonament, la PAHC va denunciar un "canvi de model" que, segons l'entitat, es tradueix en una major agressivitat cap a les famílies vulnerables i en expulsions sense alternatives habitacionals. "En lloc de garantir una solució, ens trobem uns jutjats i una policia molt més agressius, que disciplinen les famílies afectades", va advertir Eulàlia Castelló, membre de la PAHC, davant dels jutjats de Manresa.
Castelló també va denunciar arbitrarietat en l'aplicació de la moratòria de desnonaments i va recordar que l'any passat es van registrar una vintena de desnonaments a la ciutat. La pròxima convocatòria per aturar un possible nou desnonament del Bloc 8 està prevista per al 9 de febrer a les 8 del matí.