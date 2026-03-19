La comunitat educativa de Sant Joan de Vilatorrada continua la mobilització al municipi

La comunitat educativa de Sant Joan de Vilatorrada ha escenificat aquest dimecres a la tarda el funeral de l'educació pública en una acció simbòlica per denunciar la situació que viu el sistema educatiu. L'acte, impulsat per l'assemblea docent de Sant Joan de Vilatorrada, s'ha fet després de la jornada de vaga general al sector a la Catalunya Central.
Una acció simbòlica amb to crític i reivindicatiu
Una cinquantena de persones entre mestres, professorat, famílies i alumnat s'han reunit al municipi per participar en aquesta acció simbòlica, que ha consistit en la simulació d'un funeral de l'educació pública. Amb una posada en escena amb to irònic i crític, la comunitat educativa ha volgut fer visible la manca de recursos, l'excés de burocràcia i la sobrecàrrega que, segons denuncien, pateix el sistema educatiu.
L'acte ha comptat amb la participació de diferents centres educatius del municipi, que s'han sumat a la iniciativa com a mostra de suport a les reivindicacions del sector.
Lectura d'un manifest conjunt
Després de la representació simbòlica, s'ha llegit un manifest conjunt amb la participació de representants de les escoles Escola Joncadella, Escola Ametllers i Escola Collbaix, així com de l'Institut Cardener i l'Institut Quercus.
Durant la lectura del text també s'ha posat èmfasi en la situació de l'etapa 0-3, que el col·lectiu considera sovint invisibilitzada, i en la necessitat de garantir una educació pública de qualitat des dels primers anys.
Reivindicacions del sector educatiu
El manifest ha denunciat diferents problemàtiques que afecten el sistema educatiu, com les ràtios elevades, la manca de recursos per a l'educació inclusiva, l'estat de les infraestructures o les condicions laborals del personal docent.
Segons recull el text, el col·lectiu denuncia que fa temps que pateixen la manca de recursos humans i materials, una situació que asseguren que té un impacte directe en l'alumnat i en la qualitat de l'educació pública.
Una crida a continuar mobilitzant-se
L'acte s'ha tancat amb un missatge d'esperança i amb una crida a continuar la mobilització. La comunitat educativa ha remarcat que la pressió col·lectiva pot contribuir a revertir la situació i ha animat a seguir defensant una educació pública digna i de qualitat.
Des de l'assemblea docent de Sant Joan de Vilatorrada també han expressat la voluntat que aquesta acció sigui la primera de moltes iniciatives conjuntes al municipi i han fet una crida a la implicació de tota la comunitat educativa per continuar treballant en la defensa del sistema públic.