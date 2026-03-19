Canvi de sentit de circulació d'un tram del carrer Vilatorrada, a partir de divendres

L'Ajuntament de Manresa ha informat que, dins el marc de les obres complementàries del projecte d'obres bàsiques d'urbanització del pla parcial Plana del Pont Nou, a partir d'aquest divendres 20 de març, el carrer Vilatorrada experimentarà un canvi de sentit de circulació en el tram comprès entre el carrer Torroella i el carrer Monistrolet.\r\n\r\nAmb aquesta modificació, els vehicles que transitin per aquest tram del carrer Vilatorrada ho faran ara en sentit des del carrer Monistrolet cap al carrer Torroella.\r\n\r\nPer garantir una adequada adaptació al nou sentit de circulació, s'ha previst una remodelació de la senyalització tant vertical com horitzontal. L'objectiu d'aquestes actuacions és facilitar l'accés de vehicles al carrer Torroella en direcció a l'avinguda de la Pirelli i també cap al carrer de la Lemmerz.\r\n