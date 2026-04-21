Càritas Manresa demana suport per afrontar el procés de regularització de migrants

Càritas Manresa ha fet una crida a la ciutadania per obtenir suport voluntari i econòmic amb l'objectiu d'acompanyar persones migrades en el procés de regularització extraordinària. L'entitat preveu donar suport a 129 persones vinculades als seus projectes, fins al 31 de juny.
Una tasca complexa que requereix suport
El procés de regularització extraordinària implica nombrosos tràmits administratius, recerca de documentació i justificacions que requereixen temps i dedicació. Davant d'aquesta situació, Càritas Manresa vol garantir l'acompanyament a les persones que compleixen els requisits establerts per l'Estat.
En total, l'entitat preveu donar suport a 129 persones, així com a les seves famílies, sense deixar de banda els programes socials que ja desenvolupa habitualment.
Des de Càritas assenyalen que es tracta d'un repte important que comporta una gestió complexa i que fa necessari reforçar els equips amb més persones voluntàries.
Crida al voluntariat
L'entitat destaca que la implicació del voluntariat serà clau per poder assumir aquest volum de feina. Per aquest motiu, fa una crida a totes aquelles persones que puguin oferir el seu temps i suport. Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Càritas Manresa a través del correu electrònic o del Whatsapp (618 828 115) habilitat per a aquesta finalitat.
Necessitat d'ajuda econòmica
A més del suport humà, el procés també comporta una despesa econòmica significativa. Segons detalla l'entitat, el cost supera els 80 euros per persona, incloent tràmits administratius, traduccions de documents, taxes i permisos.
Càritas remarca que aquest procés no compta amb finançament estatal i que moltes de les persones afectades tenen dificultats per assumir aquestes despeses. Per aquest motiu, també s'ha obert una via de col·laboració econòmica per facilitar el procés a les persones que ho necessiten.
Vies de col·laboració
Les aportacions econòmiques es poden fer a través de transferència bancària (CaixaBank: ES63 2100 0498 2602 0005 9437) o mitjançant Bizum al 09937 amb l'objectiu de cobrir els costos associats a la regularització.
Amb aquesta crida, Càritas Manresa busca mobilitzar la solidaritat de la ciutadania per poder garantir un acompanyament adequat en un procés clau per a la situació administrativa i vital de moltes persones.