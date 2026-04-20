Cues des de la matinada a Manresa pel procés extraordinari de regularització d'estrangers

L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Manresa ha registrat llargues cues des de primera hora d'aquest dilluns, coincidint amb l'inici del procés de regularització extraordinària de persones estrangeres. L'Ajuntament ha reforçat el servei per donar resposta a una demanda elevada de certificats necessaris per als tràmits.
Cues des de la matinada en el primer dia de tràmits
L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Manresa ha viscut aquest dilluns una jornada de màxima activitat amb una cua inacabable de persones que s'hi han adreçat per iniciar els tràmits vinculats al procés de regularització administrativa d'estrangers. La imatge més significativa s'ha produït a primera hora del matí, quan desenes de persones ja esperaven per ser ateses després d'haver passat hores a la via pública.
La primera persona que ha fet cua ha guardat lloc des de les tres de la matinada. Amb el pas de les hores, l'afluència ha anat creixent de manera sostinguda fins al punt que, a mig matí, la cua arribava fins a la plaça del Carme, passant pel carrer del Cap del Rec, en una escena poc habitual a la ciutat.
Aquest augment sobtat de la demanda coincideix amb el primer dia d'aplicació del decret que permetrà regularitzar la situació administrativa de centenars de milers de persones a tot l'Estat. A Manresa, segons dades del padró municipal, hi ha unes 4.500 persones empadronades que actualment no tenen regularitzada la seva situació.
L'Ajuntament reforça el servei davant l'allau de demandes
Davant aquesta situació, l'Ajuntament ha activat mesures per reforçar l'atenció a la ciutadania i evitar col·lapses majors. Segons fonts municipals, s'ha previst un increment de personal i d'hores de servei a l'OAC, que aquest dilluns ha funcionat de manera ampliada, de nou del matí a sis de la tarda.
A més, s'ha optat per centralitzar tots els tràmits a la plaça Major per evitar que les persones hagin de desplaçar-se entre diferents dependències municipals. L'objectiu és facilitar el procés i reduir les dificultats logístiques en un moment d'alta demanda.
Tot i això, des del consistori s'insisteix que l'Ajuntament no és l'administració encarregada de tramitar directament la regularització. El seu paper és el de facilitar la documentació necessària perquè les persones interessades puguin completar el procés davant els organismes competents.
En aquest sentit, l'OAC expedeix documents com el certificat històric de residència, el certificat de convivència, l'informe resum de permanència o el certificat de vulnerabilitat, tots ells requisits habituals per acreditar l'arrelament o la situació personal dels sol·licitants.
Una demanda concentrada en els certificats municipals
La concentració de persones a l'OAC respon, principalment, a la necessitat d'obtenir aquests documents en el menor temps possible. Molts dels sol·licitants han optat per acudir-hi el primer dia per avançar els tràmits i assegurar-se que disposen de tota la documentació requerida dins dels terminis establerts.
Aquesta pressió inicial ha obligat el consistori a adaptar-se sobre la marxa. Fonts municipals apunten que, un cop passada la jornada d'aquest dilluns i analitzada la resposta del servei, es valorarà si cal mantenir o ampliar els reforços en els pròxims dies.
La situació també posa de manifest la importància del paper dels ajuntaments en aquest procés, tot i no ser els responsables directes de la resolució administrativa. En molts casos, són la primera porta d'entrada per a les persones que volen iniciar la regularització.
Crítiques per la manca d'informació prèvia
La regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet, ha assenyalat que els ajuntaments han disposat de poca informació prèvia sobre el desplegament del procés. Segons ha explicat, aquesta manca de concreció ha dificultat la preparació dels serveis municipals davant una demanda que ja es preveia elevada.
Aquesta situació ha obligat a reaccionar amb rapidesa el mateix dia d'inici, amb mesures com l'ampliació d'horaris i el reforç de personal. Tot i això, des del consistori es reconeix que caldrà veure com evoluciona la demanda per ajustar els recursos disponibles.
Les dificultats organitzatives s'han fet evidents des de primera hora, amb cues llargues i esperes prolongades, en un context en què moltes persones es juguen la possibilitat de regularitzar la seva situació administrativa.
Un procés que mobilitza milers de persones
La imatge viscuda a Manresa no és un cas aïllat, sinó que s'inscriu en un fenomen més ampli que s'està produint arreu del país. El procés de regularització ha generat una gran expectativa entre les persones estrangeres en situació irregular, que veuen en aquesta mesura una oportunitat per accedir a drets laborals i socials.
A la capital del Bages, aquesta realitat es tradueix en una mobilització significativa d'una part de la població que, fins ara, vivia en una situació administrativa precària. L'elevada afluència registrada a l'OAC reflecteix aquesta necessitat i la voluntat d'aprofitar el nou marc legal.
Un procés extraordinari per regularitzar fins a mig milió de persones
El procés de regularització extraordinària impulsat pel govern espanyol té com a objectiu donar resposta a la situació de prop de mig milió de persones estrangeres que resideixen a l'Estat sense papers. La mesura, aprovada recentment, permetrà obtenir una autorització de residència i treball durant un any a aquelles persones que compleixin determinats requisits.
Entre aquests requisits hi ha el fet d'haver arribat a l'Estat abans de l'1 de gener de 2026, acreditar una permanència continuada mínima de cinc mesos i no tenir antecedents penals. El procés es pot fer tant de manera telemàtica com presencial, i el termini per presentar sol·licituds s'allargarà fins al 30 de juny.
Aquesta regularització s'emmarca dins d'un pla més ampli d'integració i convivència, amb la voluntat de reconèixer la situació de persones que ja formen part de la societat i facilitar la seva incorporació plena al sistema laboral i social. En aquest context, els ajuntaments, com el de Manresa, esdevenen una peça clau en la primera fase del procés, facilitant la documentació imprescindible per accedir-hi.