Manresa trasllada al Palau Firal la gestió de cites per al procés de regularització

L'Ajuntament de Manresa ha decidit reorganitzar el dispositiu per al procés de regularització de persones migrades després de l'alta afluència registrada els primers dies. A partir d'aquest dimecres, les cites prèvies es gestionaran al Palau Firal, mentre que l'atenció es mantindrà a les oficines de la plaça Major.
Canvi d'ubicació per agilitzar el servei
Davant les llargues cues generades durant els dos primers dies de funcionament del dispositiu especial, el consistori ha optat per traslladar el punt d'obtenció de cites al Palau Firal amb l'objectiu de garantir un servei més còmode, ordenat i eficient.
A partir de dimecres 22 d'abril, la recollida de tiquets de cita prèvia es farà exclusivament en aquest equipament, situat al carrer Castelladral, 5, en horari de dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 3 de la tarda.
Per fer aquest tràmit serà necessari presentar el passaport. En aquest espai només es gestionarà l'assignació de dia i hora per a l'atenció, i un cop obtinguda la cita no caldrà fer cap altra gestió al Palau Firal.
L'atenció es manté a la plaça Major
Un cop disposin de cita prèvia, les persones seran ateses a les dues oficines d'atenció ciutadana situades a la plaça Major, als números 1 i 17.
Aquestes oficines continuaran sent els punts on es realitzarà la tramitació de la documentació, però exclusivament per a les persones que hagin obtingut prèviament el seu tiquet.
Una mesura davant l'alta demanda
La decisió respon a la gran afluència de persones que s'ha registrat en l'inici del dispositiu, en el marc del procés extraordinari de regularització. Amb aquesta reorganització, l'Ajuntament busca millorar l'atenció personalitzada i reduir les aglomeracions, en un context de forta demanda.
Una iniciativa que segueix altres municipis
Manresa segueix així l'exemple d'altres poblacions que han habilitat espais específics per gestionar aquest procés davant l'elevat volum de sol·licituds. Ciutats com l'Hospitalet, Salt o Barcelona també han posat en marxa dispositius similars per facilitar informació i recollir la documentació bàsica necessària per iniciar els tràmits.
Accés i recomanacions
El Palau Firal és accessible amb transport públic mitjançant la línia 5 del bus urbà. L'Ajuntament ha agraït la comprensió de la ciutadania davant aquests canvis, que tenen com a objectiu garantir un servei més eficient en un procés excepcional.