El Parlament insta a canviar el traçat del col·lector de salmorres al seu pas per Sant Joan

El Parlament de Catalunya ha aprovat instar la Generalitat a modificar el traçat del nou col·lector de salmorres al seu pas per Sant Joan de Vilatorrada. La resolució dona suport a la proposta de l'Ajuntament per evitar afectacions ambientals a la llera del riu Cardener i reclama que s'acceptin les al·legacions presentades pel consistori.
Suport majoritari a la proposta municipal
La Comissió de Transició Ecològica del Parlament de Catalunya ha aprovat per àmplia majoria una resolució que insta el Govern a modificar el traçat del nou col·lector de salmorres al seu pas per Sant Joan de Vilatorrada. El text dona suport explícit al posicionament de l'Ajuntament, que en diverses ocasions ha rebut el suport unànime del ple municipal.
La proposta, presentada pel grup parlamentari dels Comuns a petició de Compromís amb Sant Joan, ha tirat endavant amb 11 vots favorables -d'ERC, Junts, PP, VOX, Comuns i CUP- i 5 en contra del PSC. La resolució també reclama a la Generalitat que accepti les al·legacions presentades pel consistori, que plantegen un recorregut alternatiu.
Evitar l'afectació a la llera del Cardener
L'objectiu principal de la modificació és evitar una afectació ambiental i social considerada greu a la banda dreta de la llera del riu Cardener, un espai que es defineix com un pulmó verd del municipi.
Segons el diputat dels Comuns Lluís Mijoler, encarregat de defensar la iniciativa, el debat va més enllà d'una qüestió tècnica. "No és una discussió sobre per on passa una canonada, va de justícia ambiental", ha afirmat, tot subratllant que la renovació del col·lector és necessària però que cal decidir com es fa i si es té en compte el territori.
Mijoler també ha destacat que l'Ajuntament ha presentat una alternativa "viable, menys lesiva i menys costosa", que compta amb el suport del consistori de Manresa i d'entitats ambientals.
Reivindicació del territori
Durant el debat, els grups que han votat a favor han coincidit a posar de manifest els impactes ambientals acumulats al territori i la necessitat que el Govern escolti les administracions locals i la ciutadania.
La resolució aprovada recull aquest posicionament i reforça la demanda perquè es revisi el projecte actual del col·lector de salmorres, pendent d'una resposta formal de l'Agència Catalana de l'Aigua des de fa més de dos anys.
Valoració des de Sant Joan
Des de Sant Joan de Vilatorrada, el regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, ha valorat positivament l'acord del Parlament i ha agraït el suport rebut. Segons Dorado, la proposta municipal té un ampli consens al territori i presenta avantatges clars: un impacte ambiental menor, un cost més reduït i la preservació d'un espai natural molt utilitzat per la ciutadania.
En aquest sentit, el regidor ha expressat la confiança que el Govern "actuarà en conseqüència" i assumirà el mandat parlamentari acceptant l'alternativa plantejada per l'Ajuntament.