El Govern comença a Sant Benet de Bages les seves quartes jornades de treball

El Govern ha començat aquest dissabte al matí la seva quarta Jornada de Treball a Sant Benet de Bages, a Sant Fruitós. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat la benvinguda a tots els consellers, amb qui s'ha fet una foto de família en un prat amb vista al monestir. Només hi ha faltat la titular de Salut, Olga Pané, que continua de baixa. Abans d'iniciar les reunions, els membres han fet un minut de silenci en record de la dona de 92 anys que va morir divendres víctima d'un feminicidi en un centre sociosanitari de Barcelona. La intenció del Govern és centrar "l'acció política en accelerar la transformació tant de Catalunya com dels seus serveis públics", tal com apunten fonts de l'executiu.
Aquesta és la quarta reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en aquest ja tradicional format de jornades de treball. La previsió és que durant el cap de setmana el Govern faci balanç dels projectes enllestits i planificar els següents mesos.
La reunió ha començat cap a dos quarts d'onze del matí amb una intervenció inicial del president Illa. Es preveu que, al llarg de la jornada, cada conselleria exposi els punts a tractar. Per aquest diumenge, el president de la Generalitat farà una declaració institucional per tancar les jornades.
A la trobada a Sant Benet hi participen tots els membres del Govern a excepció de la consellera de salut, Olga Pané, que està de baixa després que a mitjans d'abril patís un accident domèstic que li va provocar una fractura al peroné. Des d'aleshores, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assumeix les seves funcions.
En el moment de l'arribada dels membres de l'executiu, hi han estat presents l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i la delegació del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero.
Aquesta és la quarta reunió del Consell Executiu que Illa celebra amb aquest peculiar format. Les anteriors van tenir lloc a Poblet (Conca de Barberà) només uns dies després de ser investits durant l'agost de 2024; a la Vall de Núria (Ripollès) ara fa just un any, i a Arnes (Terra Alta), l'agost de 2025 coincidint amb el primer aniversari del seu Govern.