La CUP alerta del risc d'assumir fins a 15 milions pel nou pavelló de Manresa

La CUP-Fem Manresa ha expressat publicament dubtes sobre el model de finançament del nou pavelló i adverteix del risc que l'Ajuntament acabi assumint una inversió molt superior a la prevista inicialment.
La CUP-Fem Manresa no s'adhereix al compromís aprovat al ple
La CUP-Fem Manresa, el primer grup municipal que va defensar la construcció d'un nou pavelló que complís amb les necessitats del Bàsquet Manresa, no es va adherir a la declaració de compromís amb aquest equipament aprovada a l'últim ple. Segons expliquen des de la candidatura, la decisió respon a la "manca d'informació" sobre com es concretaran els acords i quines implicacions tindran per a la ciutat.
"No volem assumir compromisos sense tenir més informació sobre com es concretaran i, per tant, sense saber què implicaran per a Manresa i per a la gent treballadora", assenyalen.
Dubtes pel canvi de model i el finançament
Des de la formació apunten que el canvi de rumb de l'Ajuntament -que ha passat d'apostar per la reforma i ampliació del Nou Congost a optar per la construcció d'un nou equipament- "ha incrementat les incerteses, especialment en relació amb el finançament de l'obra".
Segons exposen, es manté oberta la possibilitat que el consistori acabi destinant fins a 15 milions d'euros al projecte, una xifra que triplicaria la previsió inicial i que consideren molt elevada. En aquest sentit, alerten que una inversió d'aquest volum, inèdita fins ara en un projecte municipal, podria suposar hipotecar econòmicament la ciutat de cara al futur.
Suport al nou pavelló, però amb condicions
Malgrat les reticències, la CUP-Fem Manresa manté el suport a la construcció d'un nou equipament que respongui a les necessitats del Bàsquet Manresa i que també pugui acollir esdeveniments esportius, culturals i socials.
La candidatura recorda que ja el gener de 2025, quan es plantejava la reforma i ampliació del Nou Congost, va ser el primer grup municipal a defensar la construcció d'un nou pavelló, amb el vot contrari de la resta de partits.
Segons expliquen, consideraven que destinar la despesa prevista -que ja es preveia que podria augmentar- a un nou espai esportiu seria més beneficiós per al conjunt de la ciutat. Això permetria que el Bàsquet Manresa utilitzés el nou equipament i que altres clubs poguessin disposar de l'actual Nou Congost.
En aquest sentit, apuntaven que es donaria resposta a les demandes d'entitats com el Club Patí Manresa, el Manresa Futbol Sala i el Club Patinatge Artístic Manresa, que des de fa anys denuncien la manca d'espais per desenvolupar la seva activitat.
Una inversió que podria arribar als 30 milions
Tot i compartir la necessitat del nou pavelló, la "manca de claredat" sobre el finançament és el principal motiu pel qual la CUP-Fem Manresa no ha subscrit la declaració institucional.
Segons les informacions de què disposa la candidatura, la inversió total podria arribar als 30 milions d'euros, és a dir, 10 milions més que la quantitat prevista inicialment per a la reforma del Nou Congost.
Tal com expliquen, els primers 20 milions s'haurien d'assumir a parts iguals entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el govern espanyol i l'Ajuntament de Manresa. Amb l'increment de costos, però, aquesta distribució ha quedat en dubte i no està clar d'on sortirien els 10 milions addicionals.
Això, segons raonen, obre la porta que el consistori acabi assumint una aportació de fins a 15 milions d'euros.
Advertència sobre l'impacte econòmic i social
Des de la CUP-Fem Manresa alerten que una despesa d'aquestes característiques tindria un impacte important en les finances municipals. Segons assenyalen, "l'Ajuntament no ha destinat mai una xifra tan elevada a cap projecte de ciutat", i fer-ho podria hipotecar econòmicament Manresa sense garantir un retorn rellevant ni una millora significativa de les condicions de vida de la majoria de la població.
La candidatura situa aquest debat en un context d'augment de les desigualtats, encariment del cost de la vida, crisi d'habitatge i saturació dels serveis públics. En aquest escenari, consideren que cal prioritzar que l'Ajuntament disposi de recursos suficients per afrontar les necessitats quotidianes de la ciutadania.
Seguiment del projecte
Finalment, la CUP-Fem Manresa assegura que continuarà atenta a l'evolució del projecte del nou pavelló i que treballarà per garantir que aquest sigui compatible amb el benestar del conjunt de la ciutat.