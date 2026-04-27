El Sidral impulsa nova web, app i campanya per reforçar la Festa Major de Sant Joan City

El Sidral ha presentat una nova pàgina web, una aplicació mòbil i la campanya Sou imprescindibles amb l'objectiu de millorar la comunicació i reforçar la implicació de les famílies en la Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada, un esdeveniment clau per a la vida social i cultural de Sant Joan City.
Aposta per la digitalització i la proximitat
El Sidral ha fet un pas endavant en la seva estratègia de comunicació amb el llançament d'una nova web i una aplicació mòbil pròpia. Aquestes eines digitals neixen amb la voluntat de millorar l'experiència dels usuaris i facilitar l'accés a tota la informació relacionada amb la Festa Major Infantil.
La nova pàgina web s'ha dissenyat amb una estructura adaptada a tots els dispositius i amb continguts actualitzats, amb l'objectiu de convertir-se en un punt de trobada per a famílies, infants i entitats vinculades a la festa.
Una aplicació per viure la festa des de dins
Paral·lelament, l'entitat ha presentat una aplicació mòbil que permetrà als usuaris consultar programacions, rebre notificacions en temps real i participar activament en les activitats. L'eina vol acostar encara més la festa al públic i facilitar-ne el seguiment.
Entre les funcionalitats destacades, l'App inclou un apartat privat per a les persones que col·laborin amb la campanya Sou imprescindibles. Aquest espai oferirà un carnet digital i avantatges exclusius, així com l'accés a propostes específiques vinculades a la festa.
A més, l'aplicació disposarà d'una botiga oberta a tothom, des d'on es podran adquirir productes i tiquets de menjar i beguda, amb la possibilitat de fer comandes prèvies i recollir-les directament durant la celebració.
Sou imprescindibles, una campanya per implicar les famílies
La campanya Sou imprescindibles té com a objectiu captar col·laboracions econòmiques per finançar la Festa Major Infantil. Les aportacions s'han estructurat en dos trams: 20 euros per a famílies sense fills o amb un fill, i 30 euros per a famílies amb dos o més fills.
Els diners recaptats es destinaran íntegrament a fer possible la festa, reforçant així un model basat en la implicació col·lectiva i la participació activa del veïnat.
Un esdeveniment clau per al municipi
La Festa Major Infantil va comptar l'any 2025 amb un pressupost superior als 60.000 euros, una xifra que reflecteix la dimensió de l'esdeveniment i el seu pes dins la vida cultural i social de Sant Joan City.
Aquest volum d'activitat ha estat possible gràcies a la col·laboració d'institucions, empreses, associacions de famílies, comerços i persones sòcies, que han contribuït a fer créixer la festa.
Amb aquestes noves iniciatives, El Sidral vol consolidar aquest model participatiu, reconeixent el paper fonamental de les famílies i reforçant el sentiment de pertinença a la comunitat a través de la cultura popular.