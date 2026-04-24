L'Espai de la Plana de l'Om programa el concert de Joves Talents del Conservatori

L'Espai de la Plana de l'Om de Manresa serà escenari diumenge al migdia d'una actuació amb estudiants destacats del Conservatori de Música de Manresa.
Actuació dels alumnes guardonats
L'Espai de la Plana de l'Om acollirà aquest diumenge 26 d'abril, a les 12 del migdia, la tretzena edició del concert Joves Talents del Conservatori - Premi Salvador Alapont. Hi participaran divuit joves alumnes del Conservatori Municipal de Música de Manresa, guanyadors del concurs intern convocat dimarts passat al mateix centre.
Durant el concert s'interpretaran les mateixes peces que els participants van presentar al concurs, en un programa format per catorze intervencions.
Llista d'intèrprets i instruments
Els alumnes que actuaran són Quim Vives (trompeta), Marc Sebastián (piano), Joan Vizcaino (flauta), Jana Salcedo (violí), Abril Coll (violí), Arnau Prat (trompeta), Jordi Montaner (saxo), Gerard Romeu (piano), Óscar Caja (violí), Jofre Mas (saxo), Laia Soleda (violí), Agnès Torra (clarinet), Pau Ortega (violoncel), Maria Badia (cant modern), Ezequiel Dueñas (violí), Gerard Romeu (piano), Alejandro de la Vega (piano) i Josep Victori (flauta).
Les entrades tenen un preu de 6 euros i es poden comprar a les taquilles i per internet.
Un concurs per fomentar l'excel·lència musical
El concurs Joves Talents del Conservatori - Premi Salvador Alapont' s'adreça a tot l'alumnat del Conservatori Municipal de Música de Manresa, des del nivell elemental fins a l'últim curs del grau professional, tant a intèrprets individuals com a grups de cambra.
L'objectiu és fomentar i premiar la motivació, la voluntat de treball i l'excel·lència. L'alumnat ha de ser proposat pel professorat i haver obtingut un excel·lent en l'avaluació del primer quadrimestre en l'instrument o en música de cambra. A més, la interpretació de les obres presentades també ha de merèixer aquesta qualificació.