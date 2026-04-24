L'Arannà portarà la música tradicional de les Pitiüses al Kursaal

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte, 25 d'abril a les 6 de la tarda, el concert de L'Arannà, que presentarà Turmarí, una proposta que revisita la música tradicional d'Eivissa i Formentera amb una mirada contemporània.
Una proposta basada en la tradició pitiüsa
El duet, format per Anna Sala i Lara Magrinyà, ofereix amb Turmarí un treball que neix de la recerca sobre la tradició musical de les Pitiüses. El projecte posa el focus en el cant redoblat, un estil propi d'aquestes illes, així com en els instruments tradicionals del seu folklore.
El resultat és un repertori que combina fidelitat a les arrels amb una reinterpretació actual, aportant una nova mirada des d'una formació jove, femenina i emergent.
Un viatge entre arrels i creació
A través de glosses i cants redoblats -alguns recuperats d'arxius sonors i altres de creació pròpia-, L'Arannà construeix un relat que aprofundeix en la identitat d'Eivissa i Formentera més enllà dels tòpics.
La proposta vol mostrar la realitat cultural de les illes i reivindicar-ne el patrimoni musical en un context contemporani.
Retorn al Kursaal després de l'èxit a la Mediterrània
Després de presentar Turmarí a la darrera edició de la Fira Mediterrània, on van exhaurir les entrades, el duet torna al Kursaal amb aquest espectacle.
Les entrades tenen un preu de 15 euros, amb descomptes per a diversos col·lectius, i es poden adquirir a les taquilles del teatre o a través del web del Kursaal.