25 de abril de 2026

Cultura i Mitjans

Monistrol organitza una ruta literària pels espais inspiradors del municipi

L'activitat tindrà lloc diumenge amb sortida des de la plaça del Bo Bo

  • Plaça del Bo Bo, des d'on sortirà la ruta literària -

Publicat el 25 d’abril de 2026 a les 11:49

Monistrol de Montserrat acollirà aquest diumenge 26 d'abril una ruta literària per diversos indrets del municipi, amb lectures de textos vinculats al territori.

Un recorregut entre literatura i paisatge

La proposta començarà a les 11 del matí des de la plaça del Bo Bo i oferirà un itinerari per espais de la vila que han inspirat diferents obres literàries. Durant el recorregut, es llegiran fragments inclosos en el llibret Geografia literària de Monistrol de Montserrat.

Activitat cultural oberta

La iniciativa vol posar en valor el patrimoni cultural i literari local, tot connectant els paisatges del municipi amb les creacions que han generat. L'activitat està oberta a totes les persones interessades en la literatura i la descoberta del territori.

