Meandre programa una passejada botànica i un taller a la Torre Lluvià

Meandre organitza aquest diumenge a la Torre Lluvià de Manresa una passejada etnobotànica i un taller de vitralls, dues activitats obertes al públic per descobrir l'entorn natural i fomentar la creativitat.
Passejada per descobrir plantes i flors
La jornada començarà amb una passejada pels camins de l'entorn de la Torre Lluvià per conèixer la riquesa de flors i plantes de marges i vores. L'activitat estarà guiada per l'etnobotànica Elena Sixto.
La sortida serà a 2/4 de 10 del matí des del pati de la Torre Lluvià i tindrà una durada aproximada de tres hores. El preu és de 10 euros, amb tarifa reduïda de 5 euros per a socis, mentre que els menors de 15 anys hi podran participar gratuïtament.
Taller de vitralls al matí
Paral·lelament, també s'ha programat un taller de vitralls a càrrec de Sílvia Sagués Lleonart. L'activitat consistirà en la creació d'una reproducció d'un detall de la torre mitjançant la tècnica Tiffany.
El taller es farà de 10 del matí a 2 del migdia al pati de la Torre Lluvià, a l'edifici de les tines. El preu és de 30 euros i inclou tot el material necessari, així com les eines compartides.
Propostes per apropar natura i patrimoni
Amb aquestes activitats, Meandre proposa una jornada que combina el coneixement de l'entorn natural amb la creació artística, aprofitant l'espai de la Torre Lluvià com a escenari.
Les inscripcions per al taller de vitralls es poden fer a través de WhatsApp al telèfon 616 84 03 24, amb pagament previ.