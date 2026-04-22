Sant Fruitós de Bages acull la 12a Cursa del Nat's - II Memorial Albert Canal

Sant Fruitós de Bages celebrarà aquest diumenge 26 d'abril la 12a edició de la Cursa del Nat's - II Memorial Albert Canal, una cita esportiva i solidària amb dos recorreguts i inscripcions obertes.
Sant Fruitós de Bages tornarà a acollir una nova edició de la Cursa del Nat's, que enguany arriba a la dotzena edició i incorpora el II Memorial Albert Canal. La prova se celebrarà aquest diumenge 26 d'abril i convertirà el municipi en un punt de trobada per a l'esport i la solidaritat.
La iniciativa combina la pràctica d'activitat física amb una finalitat solidària, ja que els beneficis es destinaran al projecte de Mecenatge d'Athaia.
Els participants podran escollir entre dos circuits: un de 11,5 quilòmetres i un altre de 7,5 quilòmetres. Ambdós recorreguts es podran fer tant corrent com caminant, fet que permet adaptar la participació a diferents nivells i perfils.
La cursa manté també el seu caràcter commemoratiu amb el II Memorial Albert Canal. L'esdeveniment ret homenatge a una figura clau en la història del Nat's, reforçant el vincle emocional de la prova amb el territori i la seva comunitat.
Les inscripcions per participar a la cursa ja estan obertes i es poden formalitzar a través del web habilitat per l'organització.