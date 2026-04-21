Sant Fruitós impulsa per Sant Jordi una parada amb autors i il·lustradors locals

Una parada conjunta per apropar els creadors a la ciutadania
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages impulsa enguany, per primera vegada, una iniciativa per donar visibilitat i posar en valor els escriptors i il·lustradors locals en el marc de la Diada de Sant Jordi.
Durant el matí, diferents autors i autores santfruitosencs oferiran signatures dels seus llibres en una parada conjunta situada a la carretera de Vic, a l'alçada de la plaça Onze de Setembre. Els veïns hi podran comprar les seves obres i emportar-se-les dedicades el mateix dia.
Llibres locals i publicacions municipals
A la parada també s'hi podran adquirir llibres editats per l'Ajuntament, com els de la col·lecció de contes de Sala i Ricardis, el llibre de la Festa de l'Arròs o el volum 100 anys del futbol a Sant Fruitós de Bages, entre altres publicacions d'història local.
Foment de la cultura de proximitat
Aquesta acció neix amb la voluntat de fomentar la cultura de proximitat i reconèixer el talent literari del municipi. L'Ajuntament organitza la iniciativa arran de la petició d'un autor local per dur-la a terme i així reforçar el vincle entre creadors i ciutadania, convertint la diada en un espai de trobada cultural.
Horaris de signatures
De 10 del matí a 1 del migdia, Narcís Lupón Sala signarà Einstein a Barcelona (2026). Entre les 10 i les 11, hi participaran Clara Oliveres Peig, il·lustradora del conte Sala i Ricardis i el drac de Sant Fruitós (2022), muralista i il·lustradora dels premis Montpetit, i Marta Genís Martínez, il·lustradora de dos contes de Sala i Ricardis i dels Fruitons. D'11 a 1, serà el torn de Jaume Grandia Cortina, escriptor de llibres d'història local, relats i assaig, amb l'últim títol Relats de crims al Bages (2025). D'11 a 12, Rosa Camprubí Miró, autora de 18 contes de la col·lecció Sala i Ricardis, oferirà signatures. Finalment, de 12 a 1, Josep Maria Esquius Prat signarà Sant Benet de Bages: patrimoni, història i cultura.