Marcos García relleva Cristòfol Gimeno a l'alcaldia de Castellgalí després de 27 anys

Castellgalí ha oficialitzat aquest dimecres el relleu a l'alcaldia amb l'elecció de Marcos García en substitució de Cristòfol Gimeno, en un ple extraordinari al pavelló municipal marcat per l'emoció i l'assistència massiva de veïns i representants polítics.
Un ple extraordinari amb gran assistència
El pavelló municipal de Castellgalí ha acollit aquest dimecres el ple extraordinari en què s'ha formalitzat el relleu a l'alcaldia, amb l'elecció de Marcos García com a nou batlle en substitució de Cristòfol Gimeno.
L'acte ha estat marcat per una elevada assistència de públic, amb l'aforament complet de veïns de la vila, i per un ambient emotiu en el moment de posar punt final a una etapa de gairebé tres dècades.
Presència institucional i suport transversal
A l'acte hi han assistit alcaldes i representants polítics de la comarca de diferents sensibilitats. Entre els presents hi havia l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, d'ERC, o l'alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Anna Llobet, de Junts, així com representants del PSC, formació dels alcaldes entrant i sortint, i d'altres partits.
La cerimònia també ha comptat amb la presència de persones de fora de l'àmbit estrictament polític, com el músic Natxo Tarrés.
Reconeixement unànime a la trajectòria de Gimeno
Els grups de l'oposició a l'Ajuntament han volgut agrair públicament la feina i dedicació de Cristòfol Gimeno al llarg dels anys al capdavant del consistori. El relleu arriba després que el mateix Gimeno anunciés el passat 4 de març que deixaria l'alcaldia a finals d'abril i que no es presentaria a les eleccions municipals del 2027, en una decisió que va definir com a "meditada".
27 anys d'alcaldia i una llarga trajectòria municipal
Amb aquest pas al costat, Gimeno posa fi a 27 anys com a alcalde de Castellgalí, amb set legislaturesmandats consecutius amb majoria absoluta. La seva trajectòria municipal es remunta al 1987, quan va entrar com a regidor, abans d'assumir l'alcaldia el 1999.
Durant aquest període, el municipi ha experimentat un creixement destacat, passant de poc més de 800 habitants a prop de 2.500, amb la creació de nous equipaments com escoles, instal·lacions esportives o una escola bressol.
Continuïtat política fora de l'alcaldia
Malgrat deixar el càrrec d'alcalde, Cristòfol Gimeno continuarà vinculat a la política com a diputat al Parlament de Catalunya, funció que ja exercia en paral·lel a l'alcaldia.