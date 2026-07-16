La meitat de les hectàrees calcinades a Sant Quirze són d'un únic propietari: «Quan et trobes així, no s'hi pot fer res»

L'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ha cremat fins al moment unes 100 hectàrees. D'aquestes, una cinquantena són de la finca de Jaume Ferrer. És un dels veïns més afectats per l'incendi que, segons ha explicat a l'ACN, va començar a cremar molt a prop seu. "Vaig córrer cap allà i vaig trobar els ADF de Sant Quirze. Mentre vam tenir aigua vam estar apagant el foc, però es va acabar (...) i l'incendi va anar creixent", ha relatat. "Quan et trobes així, no s'hi pot fer res". En total se li han cremat 50 hectàrees de pi roig i alzina que se sumen a les 13 que ja se li van cremar durant l'incendi de finals de juny.
Aquest any havia començat a fer gestió forestal a la finca, però considera "insuficients" els ajuts de l'administració. Jaume Ferrer ha explicat que "sempre és una mala visió que se't cremi tot d'aquesta manera". I ha assegurat que quan s'intenta apagar un incendi, s'arriba a un punt que ja "no s'hi pot fer res", i és qüestió dels mitjans aeris "que puguin aturar el foc".
Els Agents Rurals estan investigant les causes de l'inici de l'incendi i, de moment, no confirmen cap hipòtesi. Amb tot, el propietari forestal opina que l'incendi que li ha calcinat 50 de les 120 hectàrees de la seva finca ha estat provocat. "Van trucar i van dir que l'incendi havia revifat, però no va revifar, un o altre el va encendre", ha dit. "Vaig veure el lloc que cremava, en una carretera, i pel cantó dret i esquerre no havia travessat el foc. No es veia que hagués travessat per enlloc", ha insistit. A més, Ferrer assegura que el punt on va iniciar-se el foc aquest cop "coincideix" amb el punt on va acabar el foc que va cremar la zona per Sant Joan. "El van començar allà perquè penséssim que havia revifat", ha afegit.
S'aixequen les restriccions pel foc de Sant Quirze Safaja
Les restriccions de moviment decretades arran de l'incendi de Sant Quirze Safaja s'han aixecat aquest migdia i només es manté el confinament del centre de menors. Tot i la millora de l'evolució del foc, els Bombers mantenen la cautela durant les hores de més risc i continuen treballant intensament per consolidar el perímetre de l'incendi. El sotsinspector dels Bombers i cap d'intervenció, Israel Kossonou, ha explicat que la nit ha estat marcada per la poca humitat. Malgrat que l'incendi "està tenint un bon comportament" i les línies de contenció han funcionat, la principal preocupació ara és que l'entrada de marinada pugui obrir el front nord-est, el flanc dret, a la zona del Puig d'Helena.