L'Avinent Manresa suma quatre medalles al Campionat de Catalunya sub-20 en pista coberta

L'Avinent Manresa ha aconseguit quatre medalles en el Campionat de Catalunya sub-20 short track disputat a la Pista Coberta de Catalunya Carme Valero, a Sabadell. El conjunt bagenc ha tancat la competició amb un subcampionat i tres medalles de bronze gràcies a les actuacions de Jenay Hernández, Roger Gómez, Mercè Junyent i Ona Dalmau.
Subcampionat en triple salt
La millor classificació de la delegació manresana ha estat el subcampionat català aconseguit per Jenay Hernández en la final del triple salt. L'atleta de l'Avinent ha assolit la segona posició amb un millor intent de 11,54 metres.
Tres bronzes per completar el botí
El campionat també ha deixat tres medalles de bronze per al club bagenc. El migfondista Roger Gómez ha estat tercer en la final dels 1.500 metres llisos amb un temps de 3'58"60, que representa marca personal i mínima estatal sub-20.
També ha pujat al tercer graó del podi Mercè Junyent en els 60 metres tanques amb un registre de 8"79, també millor marca personal. L'atleta ja havia mostrat un bon nivell en semifinals, on s'havia imposat en la seva sèrie amb un temps de 8"83.
La quarta medalla ha arribat en el concurs de salt amb perxa, on Ona Dalmau ha aconseguit el bronze després de superar el llistó situat a 3,11 metres.