Bacardit reclama a Marc Aloy que exigeixi al Govern l'obertura immediata del peatge de la C-16

El president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa i candidat a l'alcaldia, Ramon Bacardit, ha reclamat aquest divendres a l'alcalde, Marc Aloy, que exigeixi de manera immediata al Govern de la Generalitat l'obertura de la barrera del peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet mentre es mantingui el col·lapse del servei de Rodalies. Bacardit considera que el Bages torna a quedar exclòs de mesures compensatòries malgrat patir, des de fa anys, un problema estructural de mobilitat.
Reclam d'una resposta immediata a la crisi ferroviària
Ramon Bacardit ha qualificat d'inacceptable l'actuació del Govern davant la situació actual de Rodalies, que ha definit com una crisi greu i reiterada. Segons ha denunciat, mentre en alguns territoris s'han aplicat mesures ràpides per pal·liar els efectes del col·lapse ferroviari, Manresa i el conjunt del Bages no han rebut cap resposta compensatòria.
En aquest sentit, ha posat com a exemple el cas del Garraf, on s'ha aprovat la gratuïtat de la C-32 com a mesura excepcional. Per a Bacardit, aquesta diferència de tracte evidencia un greuge territorial que torna a perjudicar Manresa i la seva comarca, tot i que la dependència del vehicle privat és elevada a causa de les deficiències del transport públic ferroviari.
Crítica a la manca de lideratge municipal
El líder de Junts a Manresa ha apel·lat directament a l'alcalde, Marc Aloy, perquè assumeixi un paper actiu en la defensa dels interessos de la ciutat. Bacardit ha instat el batlle a deixar de "mirar cap a una altra banda" i a reclamar amb fermesa al Govern de la Generalitat una solució immediata mentre el servei de Rodalies no funcioni amb normalitat.
"El que no pot ser és que els manresans hagin de continuar pagant un peatge cada dia per anar a treballar o estudiar perquè Rodalies no funciona, mentre que en altres punts del país s'obren barreres de manera immediata", ha assenyalat Bacardit, que considera que la situació actual penalitza injustament la ciutadania del Bages.
Comparacions amb altres territoris del país
Bacardit també ha fet referència al cas de Sant Cugat del Vallès, on l'alcalde ha demanat a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'obertura de les barreres dels Túnels de Vallvidrera com a resposta al col·lapse de Rodalies, garantint així la gratuïtat del peatge. Segons el dirigent de Junts, aquest exemple demostra que la mesura és viable i que no hi ha cap impediment perquè s'apliqui també a la C-16.
"Si aquesta mesura és possible al Vallès, també ho ha de ser al Bages. No hi pot haver ciutadans de primera i de segona", ha remarcat, tot reclamant criteris equitatius en la presa de decisions per part del Govern.
Una problemàtica estructural de mobilitat
El president del grup municipal de Junts ha recordat que el col·lapse de Rodalies no és un fet puntual, sinó una realitat crònica que s'arrossega des de fa anys. Aquesta situació, segons ha explicat, obliga milers de manresans a utilitzar el vehicle privat com a única alternativa viable per desplaçar-se, assumint un cost econòmic diari que considera injust.
Per aquest motiu, Bacardit defensa que l'obertura de la barrera del peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet hauria de ser una mesura temporal, de sentit comú i absolutament necessària mentre no es resolguin les deficiències del servei ferroviari.
Exigència de justícia territorial
Finalment, Bacardit ha reclamat que l'alcalde de Manresa lideri aquesta demanda de manera clara i pública i que el Govern de la Generalitat actuï amb criteris objectius, equitatius i de justícia territorial. Segons Junts, la manca de resposta davant la situació actual suposa un nou greuge no només per a Manresa i el Bages, sinó també per al Berguedà i el Solsonès, territoris igualment afectats per les mancances de mobilitat i la dependència de les vies de pagament.