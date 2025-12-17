La Nit Viva de Fonollosa tornarà a partir de Sant Esteve amb 40 escenes i gairebé 200 participants

Fonollosa donarà el tret de sortida el dia de Sant Esteve a una nova edició de la Nit Viva, l'espectacle nadalenc que recrea la vida pagesa de fa més d'un segle i que compta amb la participació de prop de 200 persones de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra, Castelltallat i pobles de l'entorn. Les funcions tindran lloc els dies 26, 27 i 28 de desembre, amb dues sessions cada vespre, i les entrades es venen exclusivament per internet.
Un recorregut amb 40 escenes pel raval del Sastre
La Nit Viva inclou un total de 40 escenes distribuïdes pels carrers i per l'interior de cases centenàries del raval del Sastre de Fonollosa, un entorn que permet recrear amb fidelitat la vida quotidiana a pagès de finals del segle XIX i inicis del XX. L'espectacle manté en bona part el recorregut habitual i recupera escenes que van tenir molt bona acollida en edicions anteriors, com la recreació d'un cafè antic de poble o la celebració d'un casament.
Entre els espais més destacats hi ha la premsa d'oli i el celler, situats a l'interior de cases datades del segle XVII, així com l'escola, el forjador o les trementinaires. El recorregut combina escenes en interiors amb d'altres a l'aire lliure, pels carrers i camps del nucli, on els visitants trobaran recreacions com el batre, el mercat, la bugada, el carro de la verema, la festa major amb músics en directe o la matança del porc. El conjunt es completa amb la representació del portal de Betlem.
Una novetat i un final gastronòmic
Com a principal novetat d'enguany, s'hi incorpora l'escena de l'apicultor, que se suma als quadres ja consolidats del muntatge. Un cop finalitzat el recorregut, l'organització oferirà una tassa de caldo i repartirà pa per torrar amb botifarra i allioli de codony a tots els assistents.
Horaris, entrades i organització
Les funcions es faran els dies 26, 27 i 28 de desembre, amb doble sessió a 1/4 de 7 i a 2/4 de 8 del vespre. La venda d'entrades es fa exclusivament per internet a través del web de la Nit Viva. El preu és de 12 euros, amb una tarifa reduïda de 6 euros per als infants fins a 12 anys, mentre que els menors de 4 anys hi poden accedir gratuïtament.
La Nit Viva està organitzada pel Grup de Teatre Faltagent, l'Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa i els veïns i veïnes del municipi i pobles de l'entorn, amb el suport de l'Ajuntament de Fonollosa, la Diputació de Barcelona i diverses empreses. L'espectacle forma part de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya.