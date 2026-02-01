Anna Recuenco bat el rècord del club al disc sub16 en un gran cap de setmana per l'Avinent Manresa

L'Avinent Manresa ha viscut un cap de setmana destacat en diverses competicions catalanes i estatals, amb el nou rècord del club d'Anna Recuenco en disc sub16, una bona actuació de Mònica Clemente en perxa al Míting Internacional de València i una meritòria novena posició de l'equip femení al Campionat de Catalunya de clubs sub20.
Rècord del club d'Anna Recuenco al Campionat de Catalunya sub16
Aquest dissabte, al Campionat de Catalunya de Llançaments sub16 disputat a Granollers, la llançadora de l'Avinent Manresa Anna Recuenco ha brillat amb llum pròpia en la final de disc (800 g). Recuenco ha enviat l'artefacte fins als 43,92 metres, millorant de manera clara el rècord del club que ella mateixa ja posseïa amb 40,34 metres. Aquesta marca la situa molt a prop del top 10 històric del rànquing estatal de la categoria, fixat en 44,14 metres.
Bona actuació de Mònica Clemente a València
En l'àmbit individual, també cal destacar l'actuació de la saltadora manresana Mònica Clemente, que aquest dissabte ha participat en el Míting Internacional de València. Clemente ha superat el llistó fins als 4,40 metres en perxa, establint la seva millor marca personal indoor i quedant molt a prop del seu registre absolut (4,45 m).
Novena posició al Campionat de Catalunya de clubs sub20
Per altra banda, la formació femenina de l'Avinent Manresa ha aconseguit una meritòria novena posició al Campionat de Catalunya de clubs sub20, celebrat a la Pista Coberta de Catalunya Carmen Valero, amb la participació dels dotze millors equips del país. Amb un conjunt molt jove, el club manresà ha competit en totes les proves i ha sumat un total de 68,5 punts. El títol català ha estat per al FC Barcelona, amb 122 punts.
Resultats destacats i actuació coral
Entre els resultats més destacats hi ha les segones posicions de Carla Rovira en llargada, amb un salt de 5,26 metres, i de Mercè Junyent als 60 metres tanques, amb 8”83. També sobresurten la tercera posició de Jenay Hernandez en triple salt (11,13 m), la quarta posició de Júlia Planas -encara en categoria sub16- als 60 metres llisos amb 7”87, marca personal i rècord sub16, i la cinquena posició d'Ona Dalmau en perxa amb 3,25 metres.