Victòria d'infart del CB Navàs a Cornellà (75-76)

El CB Navàs Viscola ha aconseguit un triomf agònic a la pista del CB Cornellà per 75-76 que li permet continuar seguint l'estela del CB Prat al lideratge grup C-B de Tercera FEB. El duel s'ha decidit en els darrers segons després d'un intercanvi constant d'avantatges.
Un partit marcat per la igualtat
El matx ha començat amb un Cornellà lleugerament superior, aprofitant petites diferències per tancar el primer quart amb un 24-20. L'estira-i-arronsa s'ha mantingut durant el segon període, amb alternatives constants al marcador, fins arribar al descans amb un ajustat 41-40.
El Navàs fa un pas endavant després del descans
A la represa, el conjunt bagenc ha augmentat la intensitat i ha començat a manar en el marcador, tot i que sense arribar a obrir forats importants. Aquesta lleu superioritat li ha permès arribar al quart definitiu amb un avantatge de cinc punts (56-61).
Un final d'autèntic infart
Als darrers deu minuts, l'intercanvi de cistelles ha estat constant. El Navàs ha entrat a l'últim minut amb un 73-76 favorable, però una cistella de Martos a falta de 50 segons ajustava el marcador. Després d'un temps mort, Bataller ha errar el seu llançament i el Cornellà ha tingut l'última possessió per capgirar el resultat, però Pérez Galindo ha fallat el tir final. Amb la captura del rebot per part de Bataller, el partit ha quedat tancat amb victòria bagenca.
Bataller, decisiu
Bataller ha estat el jugador més determinant del CB Navàs amb 22 punts, 4 rebots, 6 assistències i 8 faltes rebudes, liderant l'equip en un triomf de molt mèrit que manté els bagencs en la segona posició del grup.