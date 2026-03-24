La FMA Manresa impulsa una nova geganta per recordar la lluita obrera femenina

L'Alternativa ha posat en marxa una campanya de micromecenatge amb l'objectiu de finançar la construcció de la Sibil·la, una nova geganta que vol retre homenatge a les dones que van protagonitzar la primera gran vaga del franquisme a la ciutat, a la Fàbrica Nova. La iniciativa busca recaptar 8.000 euros i es canalitza a través de la plataforma L'Aixeta.
Una figura amb memòria històrica
La nova geganta s'inspira en les treballadores de la històrica vaga de la Fàbrica Nova, iniciada el 25 de gener de 1946 a la fàbrica Bertrand i Serra, que en aquell moment era el complex tèxtil més gran de l'Estat. Aquella mobilització, liderada majoritàriament per dones, va suposar un desafiament directe al règim franquista i es va allargar fins al 31 de gener, amb un desenllaç favorable per a les reivindicacions obreres.
Amb motiu del 80è aniversari d'aquell episodi i del centenari de la fàbrica, L'Alternativa vol recuperar i posar en valor aquest llegat a través d'una figura que simbolitzi el coratge i la determinació de les treballadores del tèxtil.
Continuïtat d'un projecte de cultura popular
La Sibil·la serà la segona geganta impulsada per l'entitat, després de la creació de la Fadulla l'any 2022. Amb aquesta nova incorporació, el col·lectiu reforça la seva aposta per la cultura popular com a eina de memòria col·lectiva, identitat i transformació social.
El nom escollit no és casual. La Sibil·la, lluny de la figura profètica associada a la fi del món, vol representar simbòlicament el final de l'explotació laboral i reivindicar la necessitat de continuar defensant els drets de la classe treballadora, especialment des d'una mirada femenina sovint invisibilitzada.
Una campanya oberta a la participació ciutadana
La campanya de micromecenatge es va iniciar el passat 18 de març i estarà activa fins al 4 de maig. Les persones interessades poden fer les seves aportacions a través de la plataforma digital, amb un sistema obert que permet col·laborar amb diferents quantitats.
Per incentivar la participació, s'han previst diverses recompenses per als mecenes, com ara postals, clauers, pedaços amb la imatge de les gegantes, peces de marxandatge o fins i tot actuacions de la nova figura per a entitats. Tot i això, des de l'organització es remarca que qualsevol aportació és benvinguda, independentment de si es vol o no accedir a una recompensa.
L'entrega d'aquests elements es farà coincidint amb la 35a Festa Major Alternativa de Manresa, l'any 2026, moment en què també està prevista l'estrena pública de la Sibil·la.
Cultura popular i compromís social
Amb aquesta iniciativa, L'Alternativa reafirma el seu compromís amb la construcció d'una cultura popular arrelada al territori i vinculada als valors de justícia social i memòria històrica. El projecte s'emmarca sota el lema (Re)seguim el fil roig de la història, una declaració d'intencions que connecta passat i present a través de la participació ciutadana i la reivindicació col·lectiva.
La futura geganta no serà només una nova peça d'imatgeria festiva, sinó també un símbol viu d'una lluita que forma part de la identitat de la ciutat i que, des de la cultura, es vol mantenir present per a les noves generacions.