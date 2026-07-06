Les Festes de Viserta de Monistrol estrenaran uns titelles sobre els gegants

Monistrol de Montserrat celebrarà del 10 al 12 de juliol una nova edició de les Festes del Barri de Viserta, una cita que combina la preservació de les tradicions centenàries amb noves propostes culturals. Entre les principals novetats d'enguany destaca l'estrena d'un espectacle de titelles dedicat als gegants de Viserta i una nova coreografia amb música de cobla per al Ball de Nans.
Un espectacle de titelles inspirat en la llegenda dels gegants
La principal novetat d'aquesta edició arribarà divendres amb La llegenda dels Gegants de Viserta, un espectacle familiar creat expressament per la companyia tarragonina L'Invisible Titelles. L'obra s'inspira en una llegenda local vinculada als gegants del barri i en fets històrics recollits en diverses publicacions sobre el patrimoni festiu de Monistrol de Montserrat.
La representació explicarà una història ambientada en els episodis bèl·lics que van marcar la vila i tindrà els gegants com a protagonistes. Un cop finalitzada, les figures participaran en una cercavila fins al barri de Viserta.
La tradició es renova sense perdre les arrels
El dissabte també incorporarà una novetat destacada amb l'estrena del Ball de Gegants i Nans acompanyat per cobla. La Cobla Aires de la Terra interpretarà per primera vegada la versió per a aquesta formació musical del Ball de Nans, amb arranjaments d'Adrià Tort, una estrena prevista inicialment per a l'any passat que es va haver d'ajornar pel mal temps.
Una altra incorporació serà la participació del pubillatge de Monistrol de Montserrat en el lliurament dels premis del tradicional concurs de dibuix ràpid infantil.
La jornada es completarà amb els jocs infantils, l'audició de sardanes, la popular sardinada, l'espectacle de Karla Show i el ball de vetlla.
Els gegants centenaris, protagonistes d'una festa única
El diumenge mantindrà el cerimonial que ha caracteritzat les Festes de Viserta durant més d'un segle, amb la passada dels gegants, els cabeçuts, el Bou i els Quatrers, la benedicció dels pans, els balls tradicionals i l'ofrena del ram a la geganta jove.
La festa, inclosa en el calendari de festes tradicionals de Catalunya, conserva rituals que pràcticament no han variat des del segle XIX i que tenen com a principal símbol els gegants centenaris de Viserta, amb 112 anys d'història i inventariats per la Generalitat.
Enguany, la trobada gegantera comptarà amb uns convidats d'excepció: els gegants centenaris de Vilassar de Dalt, el Lluís i la Maria, i el Lleó de Gironella, que participaran en la gran ballada final que posarà el punt final a tres dies de celebració dedicats a preservar una de les tradicions festives més arrelades de Monistrol de Montserrat.