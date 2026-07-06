La Festa Gran del barri Saldes-Plaça Catalunya omplirà el cap de setmana d'activitats

L'Associació de Veïns del barri Saldes-Plaça Catalunya de Manresa celebrarà del 10 al 12 de juliol una nova edició de la seva Festa Gran amb un ampli programa d'activitats pensat per a totes les edats. La música en directe, les propostes familiars, les activitats a l'aire lliure i la gastronomia popular seran els principals ingredients d'un cap de setmana que tindrà la plaça Catalunya com a principal escenari.
Tres dies d'activitats per a tots els públics
La festa arrencarà divendres 10 de juliol amb una vetllada de Música a la fresca. A partir de les 10 del vespre, la plaça Catalunya acollirà el concert del grup Rubbersoul: The Beatles Tribute, que anirà seguit d'una sessió golfa amb DJ Ponti.
Dissabte 11 de juliol serà la jornada més familiar. Al matí, la plaça Catalunya acollirà un taller sobre els horts comunitaris, organitzat per L'Era, Espai de Recursos Agroecològics. A la tarda, el parc Vila Closes es convertirà en un gran espai de joc amb Joguinejar, una proposta de jocs de fusta gegants a càrrec d'El Burro dels Jocs.
Caminada, havaneres i ball per tancar la festa
El diumenge començarà ben d'hora amb una caminada popular sota el títol Coneixem el riu Cardener, organitzada per Meandre. Ja al vespre, la plaça Catalunya serà l'escenari d'una cantada d'havaneres amb el grup Mestre d'Aixa, que inclourà una pausa amb rom cremat.
La jornada continuarà amb una botifarrada i sardinada popular amenitzada pel grup De Gala i culminarà amb un ball de nit, que posarà el punt final a la Festa Gran d'enguany. En acabar, els assistents podran gaudir d'un pica-pica de cloenda.