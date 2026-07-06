David Closes presentarà el projecte del carrer Guimerà a L'Hora del Pati del COAC

La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) celebrarà aquest dijous 9 de juliol una nova edició de L'Hora del Pati, un cicle que apropa projectes arquitectònics i urbanístics a la ciutadania en un format divulgatiu i participatiu. La sessió tindrà lloc al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i anirà a càrrec de David Closes.
El carrer Guimerà, protagonista de la sessió
L'activitat començarà a 2/4 de 7 de la tarda i comptarà amb la participació de David Closes Núñez, cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de l'Ajuntament de Manresa.
Durant la seva intervenció presentarà Vectors d'Aigua. Carrer Guimerà i altres projectes d'urbanització, una exposició centrada en diverses actuacions urbanístiques impulsades a la ciutat i, especialment, en la transformació d'un dels principals eixos de Manresa.
Un espai per compartir arquitectura
De manera excepcional, aquesta edició de L'Hora del Pati es traslladarà al claustre del Museu del Barroc de Catalunya, un espai patrimonial situat a la plaça de Sant Ignasi.
Després de la presentació, els assistents podran participar en una trobada informal amb acompanyament musical i un refrigeri a peu dret, amb l'objectiu d'afavorir l'intercanvi d'impressions entre professionals de l'arquitectura i la ciutadania.
La participació és gratuïta, però cal inscriure-s'hi prèviament a través del web del COAC, ja que l'aforament és limitat.