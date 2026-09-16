La Fàbrica Nova inspirarà la 10a Fira dels Playmòbils de Manresa

Els Dipòsits Vells del Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa es tornaran a omplir de figures de Playmobil els dies 26 i 27 de setembre amb la celebració de la 10a Fira dels Playmòbils. La cita arriba a la seva desena edició amb una programació especial que tindrà com a principal novetat un gran diorama dedicat a la Fàbrica Nova coincidint amb el centenari d'aquest emblemàtic complex industrial de la ciutat.
Durant tot el cap de setmana, en horari de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre, els visitants podran recórrer una desena de diorames elaborats per l'associació Click & Clack. Les recreacions mostraran escenes històriques i de la vida quotidiana a través de centenars de figures, edificacions i elements de detall que caracteritzen aquest tipus de muntatges.
Un homenatge al centenari de la Fàbrica Nova
El gran atractiu de l'edició serà un diorama de grans dimensions inspirat en la Fàbrica Nova, una de les icones del passat industrial i tèxtil manresà. El muntatge s'emmarca en els actes de commemoració del centenari de l'antiga fàbrica i traslladarà al format Playmobil un espai que ha tingut un paper destacat en la història econòmica, social i laboral de la ciutat.
La proposta combina l'esperit lúdic de la fira amb la voluntat de divulgar el patrimoni industrial local, convertint la Fàbrica Nova en la gran protagonista d'aquesta edició especial.
Espai per als joves creadors i concurs familiar
La fira tornarà a incloure la Mostra de petits diorames, una iniciativa que permet a infants i joves d'entre 6 i 18 anys exposar les seves pròpies creacions al costat dels muntatges dels col·leccionistes. D'aquesta manera, els participants poden passar de simples visitants a autors dels seus propis escenaris.
Tampoc hi faltarà el tradicional concurs del Click Amagat, que desafiarà els assistents a localitzar figures que no encaixen amb l'ambientació de cada diorama. Les persones que completin el repte podran participar en el sorteig de diversos lots de productes.
Deu anys de clicks a Manresa
La Fira dels Playmòbils està organitzada pel Museu de l'Aigua i el Tèxtil - Parc de la Séquia amb la col·laboració de Click & Clack, una associació formada per col·leccionistes i aficionats a aquestes populars figures. Les entrades es poden adquirir anticipadament a través del web del Parc de la Séquia o directament a la taquilla del museu.