Manresa i Sant Fruitós il·luminaran de taronja els ajuntaments pel Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients

Manresa i Sant Fruitós de Bages se sumaran aquest dijous, 17 de setembre, al Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients amb la il·luminació de taronja dels seus ajuntaments. La iniciativa forma part de la campanya impulsada per l'Institut Català de la Salut (ICS) i la Regió Sanitària Catalunya Central, que enguany posa el focus en la identificació segura dels pacients com una mesura clau per prevenir errors durant l'atenció sanitària.
Els dos consistoris il·luminaran els edificis municipals de color taronja, el color distintiu d'aquesta jornada, a partir de les 8 del vespre. Amb aquesta acció, Manresa i Sant Fruitós contribuiran a donar visibilitat a una commemoració que vol conscienciar sobre la importància de la seguretat dels pacients i fer extensiu el compromís amb una atenció sanitària de qualitat.
Identificar correctament cada pacient per evitar errors
La campanya de l'ICS, alineada amb la iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut, té enguany el lema Atenció segura per a tota la vida i posa una atenció especial en les persones amb malalties cròniques i en la seguretat al llarg de tot el procés assistencial.
En aquest context, la identificació activa dels pacients és una de les principals accions de la campanya. La correcta verificació de les dades permet evitar confusions entre persones, especialment en casos de noms similars o homònims, i garantir que cada pacient rep les proves, els tractaments i les intervencions que li corresponen.
Per reforçar aquesta pràctica, l'ICS ha preparat materials informatius tant per als professionals com per a la ciutadania. Les infografies adreçades als professionals recorden la necessitat de revisar i verificar dades com el nom i la data de naixement abans de qualsevol actuació sanitària, mentre que les dirigides als pacients posen l'accent en la importància que aquests participin activament en la seva pròpia identificació.
La seguretat dels pacients, una responsabilitat compartida
La iniciativa també vol remarcar que la seguretat en l'atenció sanitària no depèn únicament dels professionals. Pacients, famílies, organitzacions i comunitat tenen un paper en la prevenció d'errors i en la construcció d'una atenció més segura.
En aquest sentit, la participació de municipis com Manresa i Sant Fruitós de Bages a través de la il·luminació dels seus ajuntaments permet traslladar aquesta qüestió més enllà dels centres sanitaris i donar visibilitat al Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients.
El mateix 17 de setembre també es publicarà un nou episodi del pòdcast ICSPro, dedicat a la identificació segura dels pacients. Hi intervindran Joaquim Pascual Cubí, infermer d'urgències del CUAP Manresa, i Sergio Aguilar López, facultatiu del Servei d'Anestesiologia de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta.
Les malalties cròniques, al centre de la jornada
El Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients se celebra cada 17 de setembre des de 2019, quan l'Assemblea Mundial de la Salut va establir aquesta jornada per conscienciar sobre la seguretat dels pacients i impulsar mesures per prevenir els danys evitables en l'atenció sanitària.
L'edició de 2026 se centra en les malalties no transmissibles, com les cardiovasculars, el càncer, la diabetis i les malalties respiratòries cròniques. Són afeccions de llarga durada que sovint requereixen una atenció sanitària continuada al llarg de la vida i que poden afectar persones de totes les edats.
Segons les dades incloses en la campanya, un de cada deu pacients pateix algun dany durant l'atenció sanitària i aproximadament la meitat d'aquests casos es podrien evitar. Les persones amb malalties no transmissibles són especialment vulnerables perquè tenen una interacció freqüent amb els serveis de salut, un risc que augmenta quan conviuen diverses malalties cròniques.