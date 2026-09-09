L'ICS Catalunya Central estrena una web per donar visibilitat a la recerca i la innovació

L'Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central ha estrenat una nova plataforma web per donar visibilitat als projectes de recerca i innovació que es desenvolupen al territori. L'espai, impulsat per la Unitat de Recerca i Innovació de la institució, vol apropar aquesta activitat tant als professionals i investigadors com als estudiants i a la ciutadania, i fer més accessible i comprensible el coneixement que es genera en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària.
Un aparador dels projectes de recerca del territori
La nova plataforma vol convertir-se en un punt de referència per a les persones interessades en l'activitat investigadora de l'ICS Catalunya Central. El portal recull informació actualitzada sobre els projectes de recerca en curs, els estudis finalitzats i les publicacions científiques, així com les línies estratègiques de treball de la institució.
L'espai també ofereix informació sobre les oportunitats de participació en estudis i assaigs clínics, entre altres continguts vinculats a l'activitat investigadora que es desenvolupa a l'atenció primària i comunitària.
Recerca per transformar l'atenció sanitària
Des de l'ICS Catalunya Central destaquen que la recerca en l'àmbit de l'atenció primària és una eina per generar coneixement, però també per transformar la pràctica assistencial i donar resposta als nous reptes de salut de la població.
Amb la nova web, la institució vol posar en valor la feina dels professionals que, més enllà de la seva activitat assistencial, lideren o participen en projectes de recerca i innovació orientats a millorar la pràctica clínica i els resultats en salut.
La plataforma permet conèixer també les iniciatives innovadores que es desenvolupen al territori en àmbits diversos, com la salut comunitària, la salut digital, la salut mental, la qualitat i la seguretat dels pacients, les malalties infeccioses i l'atenció a la cronicitat, entre altres línies de treball.