El foc pren la plaça Major abans del gran Correfoc

La plaça Major de Manresa ha tornat a convertir-se aquest dissabte en l'epicentre de la cultura del foc amb una nova edició de la Mostra del Correfoc, una de les activitats que serveixen per escalfar motors abans del gran recorregut de dilluns pels carrers del Centre Històric. Centenars de persones han omplert totalment la plaça per conèixer de prop el bestiari i els dimonis que formen part d'una de les manifestacions festives més singulars de la ciutat.
L'acte ha combinat exhibicions, relat i actuacions musicals, i sobretot molt foc, en una proposta pensada perquè tothom pugui descobrir, en acció, els elements que donen vida al Correfoc manresà. Com és habitual, una pantalla gegant instal·lada a la plaça ha permès seguir amb detall tot el desenvolupament de la jornada.
El bestiari pren la plaça
El gran atractiu de la Mostra és la presència del bestiari que participa cada any en el Correfoc, però actuant a nivell escènic. Els assistents han pogut veure figures tan representatives com l'Asmodeu, la Víbria, el Drac, el Bou, la Gàrgola, la Mulassa, el Coll-llarg i el Nas de Dutge, protagonistes habituals de les nits de foc de la Festa Major.
La proximitat amb les figures i el relat han permès als visitants conèixer millor la simbologia de cadascun dels personatges que integren l'imaginari festiu manresà.
Dimonis, tabalers i música en directe
La Mostra també ha comptat amb la participació dels diferents grups de dimonis que intervenen al Correfoc. Els moixigants, els capgirells i les fogueres i fogaines han mostrat el seu paper dins la celebració, mentre que el Boc ha tornat a ser el mestre de cerimònies i una de les figures que ha despertat més expectació entre el públic.
Els tabalers, imprescindibles per marcar el ritme de la festa, també han tingut protagonisme en una tarda que ha servit per reivindicar la feina col·lectiva que hi ha darrere d'un esdeveniment que mobilitza centenars de persones cada any.
La jornada s'ha completat amb l'actuació de la Quants Band, que ha aportat l'acompanyament musical a una Mostra que ja s'ha consolidat com una de les cites habituals del cap de setmana previ al Correfoc.
Compte enrere per a la gran nit de foc
Amb la Mostra celebrada, la ciutat entra ja en la recta final cap al Correfoc de dilluns, un dels actes més multitudinaris i esperats de la Festa Major. El recorregut tornarà a omplir els carrers del Centre Històric de foc, música i tradició en una celebració que forma part de la identitat festiva de Manresa.
La Mostra ha servit, un any més, perquè el públic conegui millor els protagonistes de la festa en acció abans que aquests prenguin els carrers en la gran nit del foc manresà.