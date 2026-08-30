La Mostra del Correfoc de la Festa Major de Manresa en imatges

La plaça Major de Manresa s'ha omplert aquest dissabte de públic amb una nova edició de la Mostra del Correfoc, l'acte que serveix per escalfar motors abans de la gran cita de foc de dilluns. La jornada ha combinat espectacle, música i pirotècnia perquè els assistents poguessin conèixer de prop els protagonistes del Correfoc, amb una pantalla gegant que ha permès seguir tots els detalls de les actuacions.
El bestiari ha estat el gran protagonista, amb la participació de l'Asmodeu, la Víbria, el Drac, el Bou, la Gàrgola, la Mulassa, el Coll-llarg i el Nas de Dutge, acompanyats dels grups de dimonis -moixigants, capgirells i fogueres i fogaines-, el Boc i els tabalers. La Quants Band ha completat una tarda que ha servit per mostrar en acció l'univers festiu del Correfoc i per iniciar el compte enrere cap a una de les celebracions més multitudinàries i emblemàtiques de la Festa Major de Manresa.