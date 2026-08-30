Salma Kriouar i Aleix Ferrer, nous pubilla i hereu de Manresa

La plaça Sant Domènec de Manresa s'ha omplert aquest diumenge per acollir un dels actes més tradicionals de la Festa Major: la proclamació de la nova pubilla i el nou hereu de la ciutat. Salma Kriouar i Aleix Ferrer han rebut la banda i la faixa que els acrediten com a màxims representants del pubillatge manresà durant el proper any. Prenen el relleu de Laia Martínez i Sergi Fargas.
Relleu al capdavant del pubillatge manresà
Els nous representants han estat escollits entre sis candidats, tres noies i tres nois, que optaven a succeir els càrrecs sortints. Amb la proclamació, Kriouar i Ferrer assumeixen la responsabilitat de representar Manresa en els actes de cultura popular i les trobades de pubillatge que se celebrin arreu del país.
L'acte ha comptat amb una nombrosa presència de pubilles, hereus, dames i fadrins procedents de diferents municipis de Catalunya, que han volgut acompanyar la ciutat en una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu. Només han faltat alguns representants del Maresme, per coincidència de data amb la proclamació del pubillatge de Pineda de Mar.
El comiat de Laia Martínez i Sergi Fargas
Abans del relleu, Laia Martínez i Sergi Fargas s'han acomiadat del seu any de representació institucional recordant les experiències viscudes i les complicitats creades durant el seu mandat. Tots dos han fet balanç d'un període marcat per la participació en actes festius i culturals i per la relació establerta amb representants d'arreu del territori.
En les seves intervencions, han reivindicat la riquesa de les tradicions populars de Manresa i el paper de la ciutat com a referent cultural al centre de Catalunya.
Cultura popular en plena Festa Major
La proclamació de la nova pubilla i el nou hereu s'ha integrat en una tarda dedicada a la cultura popular, amb la participació de representants del món del pubillatge i d'altres expressions festives pròpies de la Festa Major.
Amb la imposició de la banda i la faixa, Salma Kriouar i Aleix Ferrer inicien una etapa que els convertirà en ambaixadors de Manresa durant els propers mesos, prenent el relleu d'una tradició que continua mantenint una destacada presència dins el calendari festiu de la ciutat.