El Correfoc torna a encendre Manresa amb una multitud als carrers

Manresa ha tornat a viure aquest dilluns una de les cites més emblemàtiques de la seva Festa Major amb la celebració del Correfoc, que ha omplert de foc, música i tradició els carrers i places del Centre Històric. Milers de persones han participat en un recorregut que ha mantingut intacta la seva capacitat de convocatòria i que ha convertit, un any més, la ciutat en un gran escenari de pólvora i espurnes.
La jornada s'ha desenvolupat amb normalitat malgrat l'elevada afluència de públic. Segons el balanç sanitari, s'han atès 65 persones durant el desenvolupament de l'acte, principalment per cremades de diversa consideració. Quatre dels afectats han hagut de ser derivats a centres hospitalaris, mentre que la resta han pogut ser tractats als punts d'assistència instal·lats al dispositiu.
El foc torna a dominar places i carrers
El Correfoc ha recorregut els espais habituals del Centre Històric amb la participació del bestiari, els dimonis, els tabalers i els centenars de persones que cada any s'endinsen sota les espurnes. Les places han tornat a ser els grans escenaris de la celebració, amb les tradicionals enceses i els espectacles pirotècnics que marquen els moments culminants del recorregut.
La plaça Major ha esdevingut novament un dels punts neuràlgics de la nit amb les grans enceses perimetrals i els efectes de foc que han envoltat completament l'espai. El resultat ha tornat a oferir una imatge espectacular davant de milers d'espectadors que han omplert cada racó de la plaça.
Una de les cites més multitudinàries de la Festa Major
La celebració ha reunit centenars de participants directes i un ampli dispositiu de seguretat, emergències i organització per garantir el desenvolupament de l'acte. El Correfoc continua sent una de les manifestacions de cultura popular més multitudinàries de la ciutat i un dels moments més esperats de la Festa Major.
La major part de les assistències sanitàries han estat motivades per petites cremades produïdes durant el recorregut, tot i que també s'han registrat alguns casos puntuals de lipotímia i ferides lleus.
El punt final a les grans nits de la festa
Amb el Correfoc, Manresa ha posat el punt final al programa de la Festa Major. La combinació de foc, música, bestiari i participació popular ha tornat a convertir la nit en una expressió col·lectiva de la identitat festiva manresana.
L'acte ha confirmat, una vegada més, la vigència d'una tradició que continua mobilitzant generacions senceres i que manté el seu paper com un dels grans símbols de la cultura popular de la ciutat.