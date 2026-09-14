Navarcles inverteix més de 200.000 euros en plaques solars per a quatre equipaments municipals

L'Ajuntament de Navarcles està desplegant instal·lacions fotovoltaiques en quatre equipaments municipals amb una inversió superior als 200.000 euros finançada per la Diputació de Barcelona. L'actuació permetrà impulsar l'autoconsum energètic a la Casa Consistorial, el Teatre Auditori, el Complex Esportiu Tres Pins i l'Escola Catalunya, amb l'objectiu de reduir la dependència de la xarxa elèctrica, disminuir la factura energètica i avançar cap a un model més sostenible.
Les obres de la instal·lació situada a la Casa Consistorial ja han finalitzat, mentre que les dels altres tres equipaments es troben actualment en execució i està previst que acabin durant les properes setmanes.
Segons les previsions municipals, les quatre instal·lacions produiran conjuntament prop de 350.000 quilowatts hora d'energia renovable cada any, fet que permetrà reduir de manera significativa el consum energètic dels edificis municipals. A més, s'estima que l'actuació evitarà l'emissió d'unes 75 tones de diòxid de carboni anuals.
Autoconsum compartit i punts de recàrrega
El projecte incorpora també actuacions complementàries. En el cas del Complex Esportiu Tres Pins, la instal·lació inclou dues estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics. Pel que fa al Teatre Auditori i a l'Escola Catalunya, les plaques s'han executat sota la modalitat d'autoconsum compartit.
L'Ajuntament destaca que la reducció de la despesa energètica permetrà destinar recursos a altres serveis municipals i considera que aquesta actuació reforça el compromís de Navarcles amb les energies renovables, l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.